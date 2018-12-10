Після виявлення у Сенцова ураження серця російські тюремники вирішили перевести його в загін

Незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова перевели з медчастини колонії до загону, попри стан здоров'я.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

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Нагадаємо, 9 грудня адвокат бранця Кремля Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова виявили "органічне ураження" серця, печінки і нирок.

Здоров'я (Сенцова – 24) залишає бажати кращого. Принаймні, ті органічні зміни, які в ньому були, можуть минути. Наразі 100-відсоткових прогнозів дати ніхто не може з приводу його здоров'я. Лікування триває, і коли закінчиться – невідомо,

– прокоментував Дінзе.

Після цього в управлінні Федеральної служби виконання покарань РФ по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомили, що це, мовляв, неправда і стан здоров'я у нього задовільний. Тож його переводять у загін.

За результатами позапланових медичних оглядів, обстежень та лабораторних показників, стан здоров'я засудженого Сенцова оцінюється як задовільний, негативної динаміки не спостерігається. Відповідно до рекомендацій лікаря його буде переведено з медичної частини установи до загону для подальшого відбування покарання,

– зазначили російські тюремники.

Проте додали, що за Сенцовим і надалі стежетимуть лікарі.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе. Проте Каплан може туди і не потрапити. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання в Україні.



У свою чергу, єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії. Воно відбудеться 12 грудня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.