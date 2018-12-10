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      После обнаружения у Сенцова поражения сердца российские тюремщики решили перевести его в отряд

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова перевели из медчасти колонии в отряд, несмотря на состояние здоровья.

      Об этом сообщает российский "Интерфакс".

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      Напомним, 9 декабря адвокат пленника Кремля Дмитрий Динзе заявил, что у Сенцова обнаружили "органическое поражение" сердца, печени и почек.

      Здоровье (Сенцова – 24) оставляет желать лучшего. По крайней мере, те органические изменения, которые в нем были, могут пройти. Пока 100-процентных прогнозов дать никто не может относительно его здоровья. Лечение продолжается, и когда закончится – неизвестно,
      прокомментировал Динзе.

      После этого в управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что это, мол, неправда и состояние здоровья у него удовлетворительное. Поэтому его переводят в отряд.

      По результатам внеплановых медицинских осмотров, обследований и лабораторных показателей, состояние здоровья осужденного Сенцова оценивается как удовлетворительное, отрицательной динамики не наблюдается. Согласно рекомендациям врача он будет переведен из медицинской части учреждения в отряд для дальнейшего отбывания наказания,
      – отметили российские тюремщики.

      Однако добавили, что Сенцова и дальше будут наблюдать врачи.

      Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Однако Каплан может туда и не попасть. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство в Украине.

      В свою очередь, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии. Оно состоится 12 декабря.

      За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продолжался 145 дней.

      Теги: Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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