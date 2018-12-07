Еврокомиссар призвал Россию отпустить Сенцова для получения премии за свободу мысли

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии Сахарова в Страсбурге.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

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Премия Сахарова за свободу мысли – это ежегодная награда, основанная в 1988 году, и названа в честь известного советского ученого и диссидента Андрея Сахарова.

Ее вручают людям, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире, привлекая внимание к нарушениям прав человека.

Кандидатов на соискание премии выдвигают 40 депутатов Европарламента или же депутатская фракция.

В Европарламенте вывесили баннер в честь Сенцова

Вручение премии состоится 12 декабря. Ган отметил, что украинский кинорежиссер Сенцов, приговоренный к 20 годам заключения, не сможет лично ее получить. "Я повторно призываю: отпустите Олега получить премию Сахарова", – попросил еврокомиссар.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.