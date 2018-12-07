Єврокомісар закликав Росію відпустити Сенцова для отримання премії за свободу думки

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії Сахарова в Страсбурзі.

Про це він повідомив у своєму акаунті в Twitter.

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Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака, заснована у 1988 році, й названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова.

Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі, привернувши увагу до порушень прав людини.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або ж депутатська фракція.



У Європарламенті вивісили банер на честь Сенцова

Вручення премії відбудеться 12 грудня. Ган зазначив, що український кінорежисер Сенцов, засуджений до 20 років ув'язнення, не зможе особисто її отримати. "Я повторно закликаю: відпустіть Олега отримати премію Сахарова", – попросив єврокомісар.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе.