18:44
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Єврокомісар закликав Росію відпустити Сенцова для отримання премії за свободу думки

      152 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / texty.org.ua

      Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії Сахарова в Страсбурзі.

      Про це він повідомив у своєму акаунті в Twitter.

      Читайте також: "Почуваюся нікчемою": сестра Сенцова розповіла про бюрократичне пекло з міграційною службою

      Премія Сахарова за свободу думки – це щорічна відзнака, заснована у 1988 році, й названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова.

      Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі, привернувши увагу до порушень прав людини.

      Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або ж депутатська фракція.

      Європарламент Олег Сенцов
      У Європарламенті вивісили банер на честь Сенцова

      Вручення премії відбудеться 12 грудня. Ган зазначив, що український кінорежисер Сенцов, засуджений до 20 років ув'язнення, не зможе особисто її отримати. "Я повторно закликаю: відпустіть Олега отримати премію Сахарова", – попросив єврокомісар.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Олег Сенцов Європа Європарламент
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      сьогодні , 18:02 Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      Євгенія Мазур 724
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 401
      Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      сьогодні , 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      Марта Вересюк 565
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сьогодні , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 3030
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2441
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук