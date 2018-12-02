"Відчуваю себе нікчемою": сестра Сенцова розповіла про бюрократичне пекло з міграційною службою

Сестра українського політв'язня Олега Сенцова, Наталя Каплан, може не потрапити на вручення премії Сахарова, якою нагородили її брата. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання.

Про відповідну проблему написали активісти у Facebook-спільноті Save Oleg Sentsov.

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Знаєте, що таке організоване лицемірство? Це коли високопосадовці розказують як Україна бореться за звільнення Олега Сенцова, і паралельно пускають його сестру через усі кола бюрократичного пекла,

– йдеться у дописі.

Активіти повідомляють, що сестра Сенцова, яка є громадянкою РФ, має проблеми із Державною міграційною службою України. Так, влітку вона не змогла приїхати на призначену зустріч для вирішення питання з її документами, оскільки мала важливе обговорення щодо свого брата.

"Влітку вона не змогла приїхати на призначену зустріч по запису. Бо мала в цей самий час зустріч високого рівня для обговорення справи брата, яку, звичайно, просто не могла перенести. І потім все застопорилося (тільки не смійтеся, бо це не смішно), бо у неї не було талончика! Вдумайтеся, сестра Олега Сенцова була змушена їздити в ДМС та від 5 ранку стояти в черзі в надії, що хтось із людей з талончиком не прийде", – розповіли у спільноті.

Зі свого боку, Каплан теж прокоментувала ситуацію.

Кожен раз, виходячи з ДМС, я відчуваю себе повною нікчемою. Мені дуже незручно перед іншими іноземцями, які теж проходять кола пекла, але за них ніхто не заступається, якщо не пощастить, їх просто виганяють із країни або вони змушені жити в статусі нелегалів. Якщо мені не продовжать документи, я не зможу поїхати на вручення премії Сахарова. Правильніше, поїхати я зможу, але от назад в Україну мене вже не пустять,

– наголосила сестра політв'язня.

Вона також зазначила, що геть не має бажання повертатися в Росію. А у ДМС для вирішення бюрократичної проблеми їй взагалі порекомендували півроку пожити в Білорусі.

Наразі відомо, що талончик Каплан таки отримала, а вже 3 грудня у неї має пройти співбесіда в ДМС для продовження посвідки на проживання.

"Давайте складемо їй кампанію та ввічливо попросимо ДМС оформити усі документи, щоб 10 грудня Наталя Каплан могла бути у Європарламенті для отримання премії Сахарова!" – пишуть у спільноті Save Oleg Sentsov.

До слова, на допис щодо проблем Каплан із ДМС відреагувала віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко. Вона зазначила, що не знала про проблеми сестри Сенцова з документами та пообіцяла допомогти їй.

"Спасибі всім, хто підтримує мене в цій неприємній ситуації з ДМС. Мені дуже соромно і складно щось просити. Плюс до всього почуття провини, що я не можу впоратися з здавалося б елементарними речами. За документами я не Сенцова і не Каплан (це псевдонім), а хизуватися ім'ям Олега мені не хочеться, це неправильно і не зручно", – додала у своєму зверненні сестра політв'язня.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Її вручає Європейський парламент. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.