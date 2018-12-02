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      "Чувствую себя ничтожеством": сестра Сенцова о бюрократическом аду с миграционной службой

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      Наталья Каплан
      Наталья Каплан / Громадське

      Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова – Наталья Каплан, может не попасть на вручение премии Сахарова, которой наградили ее брата. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство.

      Соответствующую проблему описали активисты в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.

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      Знаете, что такое организованное лицемерие? Это когда чиновники рассказывают, как Украина борется за освобождение Олега Сенцова, и параллельно пускают его сестру через все круги бюрократического ада,
      – говорится в заметке.

      Активисты сообщают, что сестра Сенцова, которая является гражданкой РФ, имеет проблемы с Государственной миграционной службой Украины. Так, летом она не смогла приехать на назначенную встречу для решения вопроса с ее документами, поскольку у нее было важное обсуждение относительно своего брата.

      "Летом она не смогла приехать на назначенную встречу по записи. Потому что у нее была в это же время встреча высокого уровня для обсуждения дела брата, которую, конечно, просто не могла перенести. И потом все застопорилось (только не смейтесь, ибо это не смешно), потому что у нее не было талончика! Вдумайтесь, сестра Олега Сенцова была вынуждена ездить в ГМС и с 5 утра стоять в очереди в надежде, что кто-то из людей с талончиком не придет", – рассказали в сообществе.

      Со своей стороны, Каплан тоже прокомментировала ситуацию.

      Каждый раз, выходя из ГМС, я чувствую себя полным ничтожеством. Мне очень неудобно перед другими иностранцами, которые тоже проходят круги ада, но за них никто не заступается, если не повезет, их просто выгоняют из страны или они вынуждены жить в статусе нелегалов. Если мне не продлят документы, я не смогу поехать на вручение премии Сахарова. Правильнее, поехать я смогу, но вот обратно в Украину меня уже не пустят,
      – отметила сестра политзаключенного.

      Она также отметила, что совсем не имеет желания возвращаться в Россию. А в ГМС для решения бюрократической проблемы ей вообще порекомендовали полгода пожить в Беларуси.

      Сейчас известно, что талончик Каплан таки получила, а уже 3 декабря у нее должно пройти собеседование в ГМС для продления вида на жительство.

      "Давайте составим ей кампанию и вежливо попросим ГМС оформить все документы, чтобы 10 декабря Наталья Каплан могла быть в Европарламенте для получения премии Сахарова!"– пишут в сообществе Save Oleg Sentsov.

      К слову, на сообщение о проблемах Каплан с ГМС отреагировала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что не знала о проблемах сестры Сенцова с документами и пообещала помочь ей.

      "Спасибо всем, кто поддерживает меня в этой неприятной ситуации с ГМС. Мне очень стыдно и сложно что-то просить. Плюс ко всему чувство вины, что я не могу справиться с казалось бы элементарными вещами. По документам я не Сенцова и не Каплан (это псевдоним), а кичиться именем Олега мне не хочется, это неправильно и не удобно", – добавила в своем обращении сестра политзаключенного.

      Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Ее вручает Европейский парламент. Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      Теги: Новости Украины Новости политики Государственная миграционная служба Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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