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      Поражение сердца у Сенцова: Денисова требует от российской стороны объяснений

      77 Читати новину українською
      Людмила Денисова
      Людмила Денисова / Фото из открытых источников

      Уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой и к главе совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и человеку Михаила Федотова с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова.

      Об этом сама Денисова сообщила на своей Facebook-странице.

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      В связи с сообщением адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе об ухудшении состояния здоровья его подзащитного, а именно – "органического поражения сердца, печени и почек", прошу российскую сторону немедленно предоставить исчерпывающую официальную информацию о состоянии политзаключенного,
      – написала правозащитница.

      К своему сообщению она добавила фото официальных обращений, датированных 10 декабря.

      Отметим, что в РФ, после сообщения Дмитрия Динзе о поражении органов у Сенцова, решили отправить политзаключенного из медчасти колонии в отряд.

      Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Однако Каплан может туда и не попасть. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство в Украине.

      В свою очередь, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии. Оно состоится 12 декабря.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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