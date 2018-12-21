Перевод Сенцова в отряд колонии: адвокат политзаключенного прокомментировал ситуацию

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал, что не обладает точной информацией о переводе своего подзащитного из медчасти в отряд колонии.

Динзе рассказал о ситуации с Сенцовым изданию "Крым. Реалии".

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Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе Сенцова. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте,

– отметил он.

Также правозащитник прокомментировал информацию ФСИН России о том, что заключенный режиссер уже "может привлекаться к труду".

"Он не собирается трудиться и не желает быть привлеченным к никаким производствам. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке", – добавил адвокат.

Напомним, что 21 декабря российские СМИ сообщили о переводе Олега Сенцова из медчасти в отряд колонии. Российские тюремщики, по информации росСМИ, даже утверждают, что осужденного Сенцова можно привлекать к труду.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.