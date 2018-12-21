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      Перевод Сенцова в отряд колонии: адвокат политзаключенного прокомментировал ситуацию

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из свободных источников

      Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, Дмитрий Динзе, рассказал, что не обладает точной информацией о переводе своего подзащитного из медчасти в отряд колонии.

      Динзе рассказал о ситуации с Сенцовым изданию "Крым. Реалии".

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      Сейчас я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о переводе Сенцова. Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте,
      – отметил он.

      Также правозащитник прокомментировал информацию ФСИН России о том, что заключенный режиссер уже "может привлекаться к труду".

      "Он не собирается трудиться и не желает быть привлеченным к никаким производствам. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкая, тяжелая работа. Может, это работа в библиотеке", – добавил адвокат.

      Напомним, что 21 декабря российские СМИ сообщили о переводе Олега Сенцова из медчасти в отряд колонии. Российские тюремщики, по информации росСМИ, даже утверждают, что осужденного Сенцова можно привлекать к труду.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      сенцов в российском заключении: хроника последних событий
       
      Теги: Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Украины Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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