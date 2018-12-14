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      Сенцов получил посылку, которую ему не отдавали почти месяц

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      Сенцов получил посылку, которую ему не отдавали почти месяц
      Сенцов получил посылку, которую ему не отдавали почти месяц / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцов наконец передали посылку, которую ему из Челябинска отправили российские правозащитники.

      Об этом сообщил председатель Уральской правозащитной группы Николай Щур на своей странице Facebook.

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      Украинский политзаключенный получил всю передачу, которая весила 23 килограмма 110 граммов. Забрали только диски с фильмами, чтобы проверить содержание.

      Олег направил письмо. Поздравил нас (нас всех) с этим событием. И выразил одну просьбу к нам: довести дело с этими килограммами (которых было более 20-ти) до конца – чтобы так было по всей Руси заключенной, а не потому, что для него якобы сделали исключение,
      – говорится в сообщении.

      Правозащитник предложил организовать "флешмоб" – отправлять заключенным посылки весом более 20 килограммов, чтобы заставить Федеральную службу исполнения наказаний их передавать.

      Напомним, правозащитница Татьяна Щур сообщала, что Олегу Сенцову не передают посылку с теплыми вещами и продуктами, которую отправили еще 12 ноября, а 17 ноября посылку зарегистрировали в почтовом отделении в городе Лабытнанги, где содержат Сенцова. А все из-за якобы веса посылки, которая тяжелее допустимого максимума.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия СІЗО заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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