Сенцов отримав посилку, яку йому не віддавали майже місяць

Незаконно засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову нарешті передали посилку, яку йому з Челябінська відправили російські правозахисники.

Про це повідомив голова Уральської правозахисної групи Микола Щур на своїй сторінці Facebook.

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Український політв'язень отримав усю передачу, яка важила 23 кілограми 110 грамів. Забрали лише диски з фільмами, аби перевірити зміст.

Олег надіслав листа. Привітав нас (нас усіх) із цією подією. І висловив одне прохання нам: довести справу з цими кілограмами (яких було більше 20-ти) до кінця – щоб так було по всій Русі ув'язненій, а не тому, що для нього нібито зробили виняток,

– йдеться у повідомлені.

Правозахисник запропонував організувати "флешмоб" – надсилати ув'язненим посилки вагою більше ніж 20 кілограмів, аби змусити Федеральну службу виконання покарань їх передавати.

Нагадаємо, правозахисниця Тетяна Щур повідомляла, що Олегу Сенцову не передають посилку з теплими речами та продуктами, яку відправили ще 12 листопада, а 17 листопада посилку зареєстрували у поштовому відділенні у місті Лабитнангі, де утримують Сенцова. А все через нібито вагу посилки, яка важча за допустимий максимум.