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      Сенцов отримав посилку, яку йому не віддавали майже місяць

      149 Читать новость на русском
      Сенцов отримав посилку, яку йому не віддавали майже місяць
      Сенцов отримав посилку, яку йому не віддавали майже місяць / Фото з відкритих джерел

      Незаконно засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову нарешті передали посилку, яку йому з Челябінська відправили російські правозахисники.

      Про це повідомив голова Уральської правозахисної групи Микола Щур на своїй сторінці Facebook.

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      Український політв'язень отримав усю передачу, яка важила 23 кілограми 110 грамів. Забрали лише диски з фільмами, аби перевірити зміст.

      Олег надіслав листа. Привітав нас (нас усіх) із цією подією. І висловив одне прохання нам: довести справу з цими кілограмами (яких було більше 20-ти) до кінця – щоб так було по всій Русі ув'язненій, а не тому, що для нього нібито зробили виняток,
      – йдеться у повідомлені.

      Правозахисник запропонував організувати "флешмоб" – надсилати ув'язненим посилки вагою більше ніж 20 кілограмів, аби змусити Федеральну службу виконання покарань їх передавати.

      Нагадаємо, правозахисниця Тетяна Щур повідомляла, що Олегу Сенцову не передають посилку з теплими речами та продуктами, яку відправили ще 12 листопада, а 17 листопада посилку зареєстрували у поштовому відділенні у місті Лабитнангі, де утримують Сенцова. А все через нібито вагу посилки, яка важча за допустимий максимум.

      Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники СІЗО Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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