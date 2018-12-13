Під посольством Росії у Варшаві пройшла акція на підтримку Сенцова

У рамках всесвітньої акції #SaveOlegSentsov у середу під посольством Росії у Варшаві пройшла акція протесту. учасники якої висунули низку вимог до влади Росії.

Про це повідомило видання "Укрінформ".

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Зазначається, що учасники акції закликали Російську Федерацію звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії та на окупованих територіях Криму та Донбасу. Також учасники акції закликали поляків бути солідарними з українцями.

Польські активісти, зокрема Рафал Сушек наголосили, що поляки повинні перестати говорити про підтримку України, а почати наголошувати про спільність історичного досвіду, громадянської вразливості і загроз, які стоять перед обома країнами.

Є спільність загрози і про це треба говорити. Гібридна війна триває також тут, в Польщі, і це треба зрозуміти і діяти,

– заявив Сушек.



Учасники акції закликали РФ звільнити усіх українських політв’язнів / Укрінформ

Під прапорами Польщі й України учасники демонстрували плакати з написами польською, українською та англійською мовами "Свободу українським в’язням Кремля", "Cтоп Путін. Стоп війна", "Стоп репресіям українських політв’язнів в Росії та Криму", "Врятувати Олега Сенцова" та іншими. Вони скандували гасла: "Cвобода", "Свободу Олегу Сенцову".

Під час акції з резиденції посольства виїхав автомобіль посла Росії у Польщі, який учасники акції зустріли вигуками "Ганьба!", "Кремлівський рашизм геть за Дон" та "Путін …".