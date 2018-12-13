06:06
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Під посольством Росії у Варшаві пройшла акція на підтримку Сенцова

      3 Читать новость на русском
      У Варшаві під посольством РФ активісти з плакатами та скандуванням підтримали Сенцова
      У Варшаві під посольством РФ активісти з плакатами та скандуванням підтримали Сенцова / Укрінформ

      У рамках всесвітньої акції #SaveOlegSentsov у середу під посольством Росії у Варшаві пройшла акція протесту. учасники якої висунули низку вимог до влади Росії.

      Про це повідомило видання "Укрінформ".

      Читайте також: Щонайменше це приверне увагу до теми ув'язнення, – сестра Сенцова прокоментувала премію Сахарова

      Зазначається, що учасники акції закликали Російську Федерацію звільнити усіх українських політв’язнів, які перебувають в Росії та на окупованих територіях Криму та Донбасу. Також учасники акції закликали поляків бути солідарними з українцями.

      Польські активісти, зокрема Рафал Сушек наголосили, що поляки повинні перестати говорити про підтримку України, а почати наголошувати про спільність історичного досвіду, громадянської вразливості і загроз, які стоять перед обома країнами.

      Є спільність загрози і про це треба говорити. Гібридна війна триває також тут, в Польщі, і це треба зрозуміти і діяти, 
      – заявив Сушек.

      Польща, Сенцов, Росія
      Учасники акції закликали РФ звільнити усіх українських політв’язнів / Укрінформ

      Під прапорами Польщі й України учасники демонстрували плакати з написами польською, українською та англійською мовами "Свободу українським в’язням Кремля", "Cтоп Путін. Стоп війна", "Стоп репресіям українських політв’язнів в Росії та Криму", "Врятувати Олега Сенцова" та іншими. Вони скандували гасла: "Cвобода", "Свободу Олегу Сенцову".

      Під час акції з резиденції посольства виїхав автомобіль посла Росії у Польщі, який учасники акції зустріли вигуками "Ганьба!", "Кремлівський рашизм геть за Дон" та "Путін …".

      Теги: Новини Польщі Олег Сенцов Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 304
      Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      12 грудня , 22:19 Головні новини 12 грудня: Сенцова нагородили премією Сахарова і скандал із екс-поліцейським
      1785
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 4427
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 грудня , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 548
      Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      12 грудня , 20:01 Чому майже у всіх українців погані зуби та як цьому зарадити: інтерв’ю з провідним стоматологом
      Яніна Ткачук 2319
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук