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      Щонайменше це приверне увагу до теми ув'язнення, – сестра Сенцова прокоментувала премію Сахарова

      47 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото з відкритих джерел

      12 грудня вручатимуть премію Сахарова, яку цьогоріч Європарламент присудили заручнику Кремля Олегу Сенцову.

      12 грудня вручатимуть премію Сахарова, яку цьогоріч Європарламент присудили Олегу Сенцову.

      Читайте також: Олег Сенцов – лауреат премії Сахарова: біографія, фільми та цитати бранця Кремля

      Забирати її буде сестра бранця Наталія Каплан, вона вже у Страсбурзі. Вручення повино було бути в будинку у будівлі Європаламенту закритого через ймовірний теракт Європаламенту.

      Саму ж премію, 50 тисяч євро, ймовірно покладуть на банківський рахунок Олега Сенцова.

      В інтерв'ю Deutsche Welle Наталія Каплан заявила, що за чотири роки ув'язнення він  психологічно він анітрохи не змінився.

      По-моєму, його в принципі нічого не може зламати. Працює дуже активно. Якщо Олег скаржиться, то це означає, що все не просто погано, а катастрофічно погано. Тому що він не з тих, хто буде нити і скаржитися на долю,
      – наголосила сестра бранця.

      За її словами, ця премія без сумнівів змінить життя Олега, як мінімум, це приверне увагу до теми ув'язнення.

      "Я сподіваюся, що політики побачать в Олега не просто прізвище чергового політв'язня в Росії, яких там дуже багато. А побачать людини і почнуть якось більш активно шукати важелі, щоб вирішити цю ситуацію, знайти інструменти тиску на Путіна, щоб витягнути Олега, і не тільки Олега", – сказала Нпталія Каплан.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

      Хто такий Андрій Сахаров?

      Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Польщі Олег Сенцов заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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