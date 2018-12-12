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      Как минимум это привлечет внимание к теме заключения, – сестра Сенцова о премии Сахарова

      21 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      12 декабря будут вручать премию Сахарова, которую в этом году Европарламент присудил заложнику Кремля Олегу Сенцову.

      12 декабря будут вручать премию Сахарова, которую в этом году Европарламент присудил Олегу Сенцову.

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      Забирать будет сестра пленника Наталья Каплан, она уже в Страсбурге. Вручение должно было быть в доме у здания Европаламента закрытого из-за вероятного теракта Европаламента.

      Саму же премию, 50 тысяч евро, вероятно положат на банковский счет Олега Сенцова.

      В интервью  Deutsche Welle Наталья Каплан заявила, что за четыре года заключения он психологически он ничуть не изменился.

      По-моему, его в принципе ничего не может сломать. Работает очень активно. Если Олег жалуется, то это значит, что все не просто плохо, а катастрофически плохо. Потому что он не из тех, кто будет ныть и жаловаться на судьбу,
      – отметила сестра пленника.

      По ее словам, эта премия без сомнений изменит жизнь Олега, как минимум, это привлечет внимание к теме заключения.

      "Я надеюсь, что политики увидят в Олеге не просто фамилию очередного политзаключенного в России, которых там очень много. А увидят человека и начнут как-то более активно искать рычаги, чтобы решить эту ситуацию, найти инструменты давления на Путина, чтобы вытащить Олега, и не только Олега", – сказала Нпталія Каплан.

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

      Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?
      Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      Кто такой Андрей Сахаров? Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкатую-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Олег Сенцов Новости Польши
      Источник: 24 канал
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