Под посольством России в Варшаве прошла акция в поддержку Сенцова

В рамках всемирной акции #SaveOlegSentsov в среду под посольством России в Варшаве прошла акция протеста участники которой выдвинули ряд требований к властям России.

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Отмечается, что участники акции призвали Российскую Федерацию освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Также они призвали поляков быть солидарными с украинским.

Польские активисты, в частности Рафал Сушек отметили, что поляки должны перестать говорить о поддержке Украины, а сосредоточится на общности исторического опыта, гражданской уязвимости и угроз, которые стоят перед обеими странами.

Есть общность угрозы и об этом надо говорить. Гибридная война продолжается также здесь, в Польше, и это надо понять и действовать,

– заявил Сушек.



Участники акции призвали РФ освободить всех украинских политзаключенных / Укринформ

Под флагами Польши и Украины участники демонстрировали плакаты с надписями на польском, украинском и английском языках "Свободу украинским заключенным Кремля", "Стоп Путин. Стоп война", "Стоп репрессиям украинских политзаключенных в России и Крыму", "Спасти Олега Сенцова" и другими. Они скандировали лозунги: "Cвобода", "Свободу Олегу Сенцову".

Во время акции из резиденции посольства выехал автомобиль посла России в Польше, участники акции встретили криками "Позор!", "Кремлевский рашизм далеко за Дон" и "Путин...".