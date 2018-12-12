Сенцов написал новое письмо: "Тебя полмира поддерживает, а ты уже месяц на кипятке и баланде"

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал новое письмо из колонии в городе Лабытнанги. Письмо было адресовано российским правозащитникам Татьяне и Николаю Щурам.

Соответствующее письмо опубликовало "Громадське".

24 канал 9 декабря сообщал, что российские тюремщики Олегу Сенцову уже 3 недели не передают посылку с продуктами и теплыми вещами, которую ему из Челябинска отправили российские правозащитники. Это происходит не впервые.

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"Спасибо, что работаете моими почтово-посылочными голубями! Не знаю, чем закончится ваш джихад против колонии относительно посылки, удачи вам в любом случае. Мне тут изнутри эту систему не изменить, на что ты не ссылайся – тюремщики очень консервативный народ – назовем это таким словом", – говорится в письме политзаключенного.

Сенцов также сообщил правозащитникам, чтобы они пока не беспокоились относительно его финансового состояния: "Те 15 тысяч как лежали на счету, так и лежат".

В местном магазине я был два месяца назад, теперь питаюсь, в основном, "завтра" и "на следующей неделе". Поэтому при отсутствии передачи эта печальная пустобазарная история продолжается! Смешно и грустно одновременно, когда тебя полмира, по слухам, поддерживает, а ты уже месяц на кипятке прорываешься и на баланде!,

– написал украинский режиссер.

Однако Сенцов назвал это мелочами, которые решатся рано или поздно.

"Главное, что главное делается: пьеса поставилась, через неделю "мотор" и кино, роман уже на 2/3 завершен, детские рассказы уже третий раз переиздают, а после Нового года я перешлю на волю еще один сборник – чего ему здесь пылиться? Ну, и в Страсбурге меня тоже, надеюсь, услышат", – резюмировал политзаключенный.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

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