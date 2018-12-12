13:56
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      "Ничего не изменится": у Путина снова говорили о судьбе Сенцова

      102 Читати новину українською
      В Кремле заявили о неизменности позиции Путина в отношении Сенцова
      В Кремле заявили о неизменности позиции Путина в отношении Сенцова / Фото из открытых источников

      Позиция президента России Владимира Путина о судьбе незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается неизменной.

      Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

      Читайте также: Поражение сердца у Сенцова: Денисова требует от российской стороны объяснений

      Песков подтвердил, что вопрос о судьбе Сенцова в очередной раз поднимался вчера, 11 декабря, на закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

      Он (Путин – 24 канал) именно обращал внимание на правовой аспект этого дела. Что касается Сенцова, он неоднократно публично озвучивал свою позицию,
      – сказал он.

      Ранее член Совета Игорь Борисов сообщил, что Путин на этом заседании напомнил о "необходимости действовать в рамках действующего законодательства и правовой системы".

      Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Однако Каплан может туда и не попасть. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство в Украине.

      Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии. Оно состоится 12 декабря.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук