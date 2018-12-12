"Ничего не изменится": у Путина снова говорили о судьбе Сенцова

Позиция президента России Владимира Путина о судьбе незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова остается неизменной.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

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Песков подтвердил, что вопрос о судьбе Сенцова в очередной раз поднимался вчера, 11 декабря, на закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он (Путин – 24 канал) именно обращал внимание на правовой аспект этого дела. Что касается Сенцова, он неоднократно публично озвучивал свою позицию,

– сказал он.

Ранее член Совета Игорь Борисов сообщил, что Путин на этом заседании напомнил о "необходимости действовать в рамках действующего законодательства и правовой системы".

Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Предварительно, на вручение премии вместо самого политзаключенного должны поехать сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. Однако Каплан может туда и не попасть. Все потому, что у нее возникли серьезные проблемы с видом на жительство в Украине.



Со своей стороны, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Ган призвал Россию отпустить заключенного украинского кинорежиссера и общественного активиста Олега Сенцова для вручения премии. Оно состоится 12 декабря.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.