"Нічого не зміниться": у Путіна знову говорили про долю Сенцова

Позиція президента Росії Володимира Путіна щодо долі незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова залишається незмінною.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, пише УНІАН.

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Пєсков підтвердив, що питання про долю Сенцова вкотре порушувалось учора, 11 грудня, на закритій частині засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Він (Путін – 24 канал) саме звертав увагу на правовий аспект цієї справи. Що стосується Сенцова, він неодноразово свою позицію публічно озвучував,

– сказав він.

Раніше член Ради Ігор Борисов повідомив, що Путін на цьому засіданні нагадав про "необхідність діяти в рамках чинного законодавства і правової системи".

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Попередньо, на вручення премії замість самого політв'язня мають поїхати сестра Сенцова Наталя Каплан та його адвокат Дмитро Дінзе. Проте Каплан може туди і не потрапити. Все тому, що у неї виникли серйозні проблеми із посвідкою на проживання в Україні.



Зі свого боку, єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити ув’язненого українського кінорежисера та громадського активіста Олега Сенцова для вручення премії. Воно відбудеться 12 грудня.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.