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      Врачи подозревают у Станислава Клыха рак: обнародовали письмо политзаключенного

      58 Читати новину українською
      Станислав Клых
      Станислав Клых / Фото из открытых источников

      У украинского политзаключенного Станислава Клыха ухудшилось самочувствие. В своем письме он пишет, что российские врачи подозревают у него начальную форму гангрены и рак.

      Фото листа пленника обнародовали в Facebook-сообществе Save Oleg Sentsov.

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      Насчет здоровья – все очень плохо. Меня везут в Челябинскую больницу. Организм разваливается: есть подозрение на начальную форму гангрены и рак. Возможно, диагноз скрыли еще в Грозном,
      – написал Клых.

      Также политзаключенный отметил, что надеется на скорый обмен. Он также добавил, что собирается возобновить голодовку.

      "Начал отказываться от еды, хочу перейти на полное голодание, потому что, честно говоря, надоело так жить", – добавил пленник Кремля.

      В сообществе, которое разместило письмо Клыха, призывают неравнодушных написать политзаключенному, чтобы поддержать его дух.

      "Из этой системы лишь на носилках можно выйти"... Ему сейчас очень нужна наша поддержка", – процитировали слова Клыха и отметили активисты.

      Написать Станиславу Клыху можно через Центр Гражданских свобод (вул. Бассейная, 9 Г, офис 25, г. Киев, 01004) или на странице "РосУзник", где можно посмотреть его актуальный адрес.

      Напомним, в конце ноября появилась информация о том, что Станислава Клыха в РФ хотят отправить на лечение в туберкулезную больницу для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения. Ранее Клых написал трогательное письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он призвал пленника Кремля оставить голодовку ради детей.

      Кто такой Станислав Клых?
      Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клых отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

      Теги: Новости Украины Новости России заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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