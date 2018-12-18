Лікарі підозрюють у Станіслава Клиха рак: оприлюднили лист політв'язня

В українського політв'язня Станіслава Клиха погіршилося самопочуття. У своєму листі він пише, що російські лікарі підозрюють у нього початкову форму гангрени та рак.

Фото листа бранця оприлюднили у Facebook-спільноті Save Oleg Sentsov.

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Щодо здоров'я – все дуже погано. Мене везуть у Челябінську лікарню. Організм розвалюється: є підозра на початкову форму гангрени і рак. Можливо, діагноз приховали ще у Грозному,

– написав Клих.

Також політв'язень зазначив, що сподівається на швидкий обмін. Він також додав, що збирається поновити голодування.

"Почав відмовлятися від їжі, хочу перейти на повне голодування, бо, чесно кажучи, набридло так жити", – додав бранець Кремля.

У спільноті, яка розмістила лист Клиха, закликають небайдужих написати політв'язню, щоб підтримати його дух.

"Із цієї системи лиш на ношах можна вийти"... Йому зараз дуже потрібна наша підтримка", – процитували слова Клиха та зазначили активісти.

Написати Станіславу Клиху можна через Центр Громадянських свобод (вул. Басейна, 9 Г, офіс 25, м. Київ, 01004) або на сторінці "РосУзник", де можна подивитися його актуальну адресу.

Нагадаємо, наприкінці листопада з'явилась інформація про те, що Станіслава Клиха у РФ хочуть відправити на лікування до туберкульозної лікарні для проведення планового обстеження та визначення подальшої тактики лікування. Раніше Клих написав зворушливого листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову. Він закликав бранця Кремля облишити голодування заради дітей.

Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.