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      Українського політв'язня в РФ Клиха відправлять до туберкульозної лікарні

      76 Читать новость на русском
      Станіслав Клих
      Станіслав Клих / фото з відкритих джерел

      Українського політв'язня в РФ Станіслава Клиха відправлять на лікування до туберкульозної лікарні для проведення планового обстеження та визначення подальшої тактики лікування.

      Про це йдеться на офіційному сайті Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Російської Федерації.

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      Так, глава ради Михайло Федотов проінформував українську омбудсвумен Людмилу Денісову про стан трьох українських політичних в'язнів на території РФ. Мовиться про Рслана Кондратюка, Михайла Морозова та Станіслава Клиха.

      Зокрема, відомо, що Клих перебуває під диспансерним наглядом через хронічне захворювання, в рамках якого йому проводять клініко-лабораторні та інструментальні обстеження, а також його консультують лікарі.

      У раді зазначають, що за час відбування покарання Клих неодноразово звертався за медичною допомогою, яку отримував в амбулаторних і стаціонарних умовах медчастини установи і філії "Психіатрична лікарня".

      На цей час стан здоров'я Клиха оцінюється лікарями-фахівцями як задовільний, він перебуває під динамічним наглядом медичних працівників,
      – йдеться у листі.

      Водночас повідомляється, що "для проведення планового обстеження і визначення подальшої тактики лікування пацієнта з 5 грудня 2017 року його направляють у філію "Туберкульозна лікарня №1" федеральної казенної установи охорони здоров'я "Медико-санітарна частина №74 Федеральної служби виконання покарань".

      Зазначимо, що Станіслава Клиха утримують у колонії в Челябінській області.

      Наприкінці вересня Станіслав Клих написав зворушливого листа підтримки українському режисеру Олегу Сенцову. Він закликав бранця Кремля облишити голодування заради дітей. 

      Хто такий Станіслав Клих? Український політв'язень, якого у Росії засудили до 20 років за нібито участь в бойових діях проти російських військ під час Чеченської війни взимку 1994-1995 років. Станіслав Клих заперечує обвинувачення та заперечує те, що коли-небудь взагалі був у Чечні. У 2017 український політв'язень зазнав примусового психіатричного лікування за рішенням керівництва російської в’язниці, де його утримують.

      Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Українці в полоні РФ заручники
      Джерело: 24 Канал
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