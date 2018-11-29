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      Украинского политзаключенного в РФ Клиха отправят в туберкулезную больницу

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      Станислав Клих
      Станислав Клих / Фото из открытых источников

      Украинского политзаключенного в РФ Станислава Клиха отправят на лечение в туберкулезную больницу для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения.

      Об этом говорится на официальном сайте Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации.

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      Так, глава совета Михаил Федотов проинформировал украинскую омбудсвумен Людмилу Денисову о состоянии трех украинских политических заключенных на территории РФ. Говорится о Руслане Кондратюке, Михаиле Морозове и Станиславе Клихе.

      В частности, известно, что Клих находится под диспансерным наблюдением из-за хронического заболевания, в рамках которого ему проводят клинико-лабораторные и инструментальные обследования, а также его консультируют врачи.

      В совете отмечают, что за время отбывания наказания Клих неоднократно обращался за медицинской помощью, которую получал в амбулаторных и стационарных условиях медчасти учреждения и филиала "Психиатрическая больница".

      На данное время состояние здоровья Клиха оценивается врачами-специалистами как удовлетворительное, он находится под динамическим наблюдением медицинских работников,
      – говорится в письме.

      В то же время сообщается, что "для проведения планового обследования и определения дальнейшей тактики лечения пациента с 5 декабря 2017 года его направляют в филиал "Туберкулезная больница №1" федерального казенного учреждения здравоохранения "Медико-санитарная часть №74 Федеральной службы исполнения наказаний".

      Отметим, что Станислава Клиха содержат в колонии в Челябинской области.

      В конце сентября Станислав Клих написал трогательное письмо поддержки украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Он призвал пленника Кремля прекратить голодовку ради детей.

      Кто такой Станислав Клих?Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и отрицает то, что когда-нибудь вообще был в Чечне. В 2017 украинский политзаключенный потерпел принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.

      Теги: Новости России Новости политики Новости Украины заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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