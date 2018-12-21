Политзаключенного Сенцова перевели из медчасти в отряд колонии, — российские СМИ

Украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд колонии, то есть в общие условия отбывания наказания.

Об этом сообщает ТАСС.

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Издание информирует. что в Федеральной службе исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу убеждают, что согласно рекомендациям врача, Олега Сенцова перевели из медицинской части в отряд для дальнейшего отбытия наказания.

Более того, состояние Олега Сенцова оценивают как удовлетворительное.

Осужденного Сенцова можно привлекать к труду в соответствии со ст. 103, ст. 106 Уголовно-исполнительного кодекса РФ,

— добавили в службе.

Напомним, что незаконно осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову наконец передали посылку, которую ему из Челябинска отправили российские правозащитники.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.