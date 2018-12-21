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      Політв'язня Сенцова перевели з медчастини до загону колонії, — російські ЗМІ

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      Політв'язня Сенцова перевели з медчастини до загону колонії, — ЗМІ
      Політв'язня Сенцова перевели з медчастини до загону колонії, — ЗМІ / tass.ru

      Українського політв'язня та режисера Олега Сенцова перевели з медичної частини до загону колонії, тобто в загальні умови відбуття покарання.

      Про це повідомляє ТАСС.

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      Видання інформує. що у Федеральній службі виконання покарань по Ямало-Ненецькому округу переконують, що відповідно до рекомендацій лікаря, Олега Сенцова перевели з медичної частини до загону для подальшого відбуття покарання.

      Більше того, стан Олега Сенцова оцінюють як задовільний.

      Засудженого Сенцова можна залучати до праці відповідно до ст. 103, ст. 106 Кримінально-виконавчого кодексу РФ,
      — додали у службі.

      Нагадаємо, що незаконно засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову нарешті передали посилку, яку йому з Челябінська відправили російські правозахисники.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія Олег Сенцов Заручники
      Джерело: 24 Канал
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