16:46
12 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Експерименти доньки Путіна. Хатинка скандальної Захарової
      Вєсті Кремля
      23:20, 11 грудня
      Вєсті.UA. Обмеження для секс-символа СРСР. Топографічний кретинізм російських ЗМІ
      Вєсті.UA
      20:22, 11 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Чим Сенцов запам'ятався під час Євромайдану та як протистояв Росії, коли та окупувала Крим

      225 Читать новость на русском
      Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан розпровіла, чим займався український режисер підч Євромайдану та окупації Криму
      Двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталія Каплан розпровіла, чим займався український режисер підч Євромайдану та окупації Криму / Getty Images

      Перед тим, як його затримали та заарештували російські правоохоронці на початку 2014 року, Олег брав активну участь у подіях Євромайдану , де показав себе гарним організатором. Також режисер неабияк допомагав українським військовим, коли Росія починала окупувати Крим.

      12 грудня у французькому Страсбурзі відбулося вручення премії імені Сахарова українському режисеру та бранцю Кремля Олегу Сенцову. Нагородження відбувалося у Європарламенті, який власне і започаткував цю премію. Оскільки Росія так і не відпустила Сенцова на церемонію, замість нього нагороду отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан. 

      Читайте також: Сенцова нагородили премією Сахарова: її вручили сестрі політв’язня

      Перед цим жінка виступила з промовою. Згадала вона і про громадську діяльність Олега Сенцова до подій кінця 2013-го – початку 2014 року.

      "У 2013 році Олег почав роботу над своїм другим фільмом "Носоріг". Тривав кастинг, було знайдено фінансування. Зйомки планувалися на кінець року. Всю роботу Олег зупинив через події на Майдані. Практично з перших днів він активно брав участь у тих подіях. Трохи пізніше приєднався до "Автомайдану" – активістів на авто, які привозили їжу, медикаменти та все необхідне на Майдан, блокували дороги. Олега там називали офіс-менеджером. Він відповідав за чітку роботу "Автомайдану", координував людей і направляв їх туди, де вони є потрібними передусім", – зазначила вона.

      За словами двоюрідної сестри Сенцова, під час подій Євромайдану той "показав себе гарним організатором, якому вірять люди".

      "Тоді ми часто спілкувалися з Олегом, він анітрохи не сумнівався у перемозі активістів. Так і сталося. Олег повернувся до рідного Криму. Та розслабитися не вдалося. На півострові з’явилися "зелені чоловічки", і Олег знову встав на бік спротиву. Коли російські військові, яких "там не було", заблокували українські військові частини, Олег привозив українцям, що не здалися, та їхнім родинам продукти, ліки та воду. Коли "зелені чоловічки" дозволили українським військовим залишити Крим, Олег організував їхній виїзд на материкову частину України", – продовжила Наталія Каплан.

      Як наголосила вона, у березні 2014 року Росія плескала Путіну, вихваляючи його за анексію Криму, натомість Україна тоді рахувала загиблих і зниклих безвісти, а у Криму почала свою роботу репресивна машина.

      Читайте також: Ураження серця в Сенцова: Денісова вимагає від російської сторони пояснень

      У квітні 2014 року в анексованому Криму з’явився підрозділ боротьби з тероризмом. А якщо є такий відділ, то неодмінно мають бути й терористи. В російських силових органах і досі діє сувора система, яка дає вказівки, скільки треба спіймати, щоб заробити зірочки на погони. Вже 10 травня ФСБшники прийшли до квартири Олега. Крім нього, вдома була його 11-річна донька Аліна. Обшуки та затримання відбувалися на очах у дитини. Як доказ причетності Сенцова до тероризму, у нього вилучили залізничні квитки Сімферополь – Київ і назад (ця поїздка планувалася для зйомок фільму), і DVD-диски. З його колекції кіно вилучили два класичних фільми: "Звичайний фашизм" та "Історія третього рейху в кольорі". Цими дисками співробітники ФСБ намагалися довести, що Олег дотримується фашистських і нацистських поглядів. ФСБ також записала Олега до української організації "Правий сектор",
      – розповіла жінка.

      Також вона повідомила, що за цією ж справою затримано було ще трьох осіб: історика Олексія Чирнія, фотографа та юриста Геннадій Афанасьєв, лівого активіста, учасника екологічного руху в Криму, антифашиста Олександра Кольченка.

      "В офіційних документах вказано, що його затримали 11 травня. Насправді це сталося 10 травня. Цілу добу ФСБшники намагалися вибити з нього свідчення проти української влади, проти інших людей. Коли Олег відмовився, йому сказали – тоді ми зробимо тебе організатором терористичного осередку, і ти поїдеш до колонії на 20 років. Олег відмовився, і саме такий термін він отримав", – констатувала Наталія Каплан.

      Нагадаємо, нещодавно незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав з колонії у місті Лабитнангі лист російським правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам. Зокрема, він їм подякував і розповів про свій стан справ.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.

      олег сенцов у полоні рф: хроніка останіх подій
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Новини Росії Українці в полоні РФ Євромайдан Новини Криму Анексія Криму Історія Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сьогодні , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 610
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сьогодні , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1052
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сьогодні , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 945
      Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      сьогодні , 08:40 Российские артисты в "ЛНР" будто повинность отбывают
      Ольга Черненко 2248
      Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      сьогодні , 08:00 Перемога або Ліга Європи: анонс матчу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон"
      Ігор Саджениця 684
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Собаки розрили могили в Ірпіні і обгризають кістки
       30 жовтня 2015 , 23:09 3
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Екс-хавбек Шахтаря: Динамо вже не таке, яким було колись
       2 жовтня , 14:00
      Прямий конкурент Зінченка вилетів через травму до кінця року – українець отримає більше ігрового часу в Ман Сіті
       15 листопада , 10:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук