Чим Сенцов запам'ятався під час Євромайдану та як протистояв Росії, коли та окупувала Крим

Перед тим, як його затримали та заарештували російські правоохоронці на початку 2014 року, Олег брав активну участь у подіях Євромайдану , де показав себе гарним організатором. Також режисер неабияк допомагав українським військовим, коли Росія починала окупувати Крим.

12 грудня у французькому Страсбурзі відбулося вручення премії імені Сахарова українському режисеру та бранцю Кремля Олегу Сенцову. Нагородження відбувалося у Європарламенті, який власне і започаткував цю премію. Оскільки Росія так і не відпустила Сенцова на церемонію, замість нього нагороду отримала його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

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Перед цим жінка виступила з промовою. Згадала вона і про громадську діяльність Олега Сенцова до подій кінця 2013-го – початку 2014 року.

"У 2013 році Олег почав роботу над своїм другим фільмом "Носоріг". Тривав кастинг, було знайдено фінансування. Зйомки планувалися на кінець року. Всю роботу Олег зупинив через події на Майдані. Практично з перших днів він активно брав участь у тих подіях. Трохи пізніше приєднався до "Автомайдану" – активістів на авто, які привозили їжу, медикаменти та все необхідне на Майдан, блокували дороги. Олега там називали офіс-менеджером. Він відповідав за чітку роботу "Автомайдану", координував людей і направляв їх туди, де вони є потрібними передусім", – зазначила вона.

За словами двоюрідної сестри Сенцова, під час подій Євромайдану той "показав себе гарним організатором, якому вірять люди".

"Тоді ми часто спілкувалися з Олегом, він анітрохи не сумнівався у перемозі активістів. Так і сталося. Олег повернувся до рідного Криму. Та розслабитися не вдалося. На півострові з’явилися "зелені чоловічки", і Олег знову встав на бік спротиву. Коли російські військові, яких "там не було", заблокували українські військові частини, Олег привозив українцям, що не здалися, та їхнім родинам продукти, ліки та воду. Коли "зелені чоловічки" дозволили українським військовим залишити Крим, Олег організував їхній виїзд на материкову частину України", – продовжила Наталія Каплан.

Як наголосила вона, у березні 2014 року Росія плескала Путіну, вихваляючи його за анексію Криму, натомість Україна тоді рахувала загиблих і зниклих безвісти, а у Криму почала свою роботу репресивна машина.

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У квітні 2014 року в анексованому Криму з’явився підрозділ боротьби з тероризмом. А якщо є такий відділ, то неодмінно мають бути й терористи. В російських силових органах і досі діє сувора система, яка дає вказівки, скільки треба спіймати, щоб заробити зірочки на погони. Вже 10 травня ФСБшники прийшли до квартири Олега. Крім нього, вдома була його 11-річна донька Аліна. Обшуки та затримання відбувалися на очах у дитини. Як доказ причетності Сенцова до тероризму, у нього вилучили залізничні квитки Сімферополь – Київ і назад (ця поїздка планувалася для зйомок фільму), і DVD-диски. З його колекції кіно вилучили два класичних фільми: "Звичайний фашизм" та "Історія третього рейху в кольорі". Цими дисками співробітники ФСБ намагалися довести, що Олег дотримується фашистських і нацистських поглядів. ФСБ також записала Олега до української організації "Правий сектор",

– розповіла жінка.

Також вона повідомила, що за цією ж справою затримано було ще трьох осіб: історика Олексія Чирнія, фотографа та юриста Геннадій Афанасьєв, лівого активіста, учасника екологічного руху в Криму, антифашиста Олександра Кольченка.

"В офіційних документах вказано, що його затримали 11 травня. Насправді це сталося 10 травня. Цілу добу ФСБшники намагалися вибити з нього свідчення проти української влади, проти інших людей. Коли Олег відмовився, йому сказали – тоді ми зробимо тебе організатором терористичного осередку, і ти поїдеш до колонії на 20 років. Олег відмовився, і саме такий термін він отримав", – констатувала Наталія Каплан.

Нагадаємо, нещодавно незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов написав з колонії у місті Лабитнангі лист російським правозахисникам Тетяні та Миколі Щурам. Зокрема, він їм подякував і розповів про свій стан справ.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.