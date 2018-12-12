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      Сенцова нагородили премією Сахарова: її вручили сестрі політв’язня

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      Сенцова нагородили премією Сахарова у Страсбурзі
      Сенцова нагородили премією Сахарова у Страсбурзі / Facebook-сторінка Дмитра Дінзе

      У середу, 12 грудня, у Страсбурзі сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан отримала премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", якою був удостоєний її брат.

      Вручення премії відбулося на засіданні Європарламенту, де сестра Сенцова зачитала звернення політв’язня.

      Я не можу зараз бути присутнім у цьому залі, але ви можете почути мої слова, навіть якщо їх вимовить хтось інший. Слово – це головний інструмент людини, а часто її єдиний, особливо коли у неї відібрали все інше... Є люди, чиї слова можуть багато. Є люди, наділені владою і можливостями, але вони використовують силу своїх слів по-різному. Можна закликати змиритися і здатися, а можна навпаки, закликати чинити опір і боротися, навіть коли немає шансів вижити, а є шанс лише загинути. Та не так важливо скільки ти прожив, важливо як, –  процитувала слова Сенцова його сестра.

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      "Андрій Сахаров – це людина, на яку, безумовно, варто рівнятися, і стояти навіть десь трохи поруч з ним – це вже велика честь для мене. Він дуже високо підняв планку освіченості і таланту, інтелігентності та вихованості, гідності і гуманізму, але я сподіваюся, що я ще зможу, встигну щось зробити для того, щоб відчути, що я заслужив цю нагороду", – мовиться у промові Сенцова.

      На події був присутній також адвокат режисера Дмитро Дінзе. 

      У мережі поширили фото та відео з вручення премії.

      Що таке премія Сахарова "За свободу думки"? Її вручає Європарламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.

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      Теги: Олег Сенцов Новини України Європарламент Українці в полоні РФ Нагороди
      Джерело: 24 канал
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