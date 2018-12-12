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      Сенцова наградили премией Сахарова: ее вручили сестре политзаключенного

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      Сенцова наградили премией Сахарова в Страсбурге
      Сенцова наградили премией Сахарова в Страсбурге / Facebook-страница Дмитрия Динзе

      В среду, 12 декабря, в Страсбурге сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

      Вручение премии состоялось на заседании Европарламента, где сестра Сенцова зачитала обращение политзаключенного.

      Я не могу сейчас присутствовать в этом зале, но вы можете услышать мои слова, даже если их произнесет кто-то другой. Слово – это главный инструмент человека, а часто единственный, особенно когда у него отобрали все остальное... Есть люди, чьи слова могут многое. Есть люди, наделенные властью и возможностями, но они используют силу своих слов по-разному. Можно призвать смириться и сдаться, а можно наоборот, призвать сопротивляться и бороться, даже когда нет шансов выжить, а есть шанс лишь погибнуть. И не так важно сколько ты прожил, важно как, – процитировала слова Сенцова его сестра.

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      "Андрей Сахаров – это человек, на которого, безусловно, стоит равняться, и стоять даже где-то немного рядом с ним – это уже большая честь для меня. Он очень высоко поднял планку образованности и таланта, интеллигентности и воспитанности, достоинства и гуманизма, но я надеюсь, что я еще смогу, успею что-то сделать для того, чтобы почувствовать, что я заслужил эту награду", – говорится в речи Сенцова.

      На событии присутствовал также адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

      В сети распространили фото и видео с вручения премии.

       

      Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"? Ее ежегодно вручает Европарламент с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

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      Теги: Новости Украины Олег Сенцов Европарламент Украинцы в плену РФ Награды
      Источник: 24 канал
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