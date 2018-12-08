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      "Має кращий вигляд, набирає вагу": друг Сенцова розповів про стан політв'язня

      59 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / фото з відкритих джерел

      Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, поки досі перебуває у медчастині в'язниці.

      Про це розповів товариш українського політв'язня, російський режисер Аскольд Куров у коментарі "Крим. Реалії".

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      Як і раніше Сенцов залишається в медсанчастині під наглядом лікарів, тому що досі незрозуміло, які можуть бути наслідки такого тривалого голодування для його здоров'я,
      – розповів він.

      Проте стан політв'язня вже є набагато кращим, певен його товариш.

      "Він має набагато кращий вигляд, ніж під час голодування. Сенцов одужує, набирає вагу", – зауважив Куров.

      Зазначимо, що днями Єврокомісар з питань європейської політики сусідства та перемовин із розширення ЄС Йоганнес Ган закликав Росію відпустити Олега Сенцова із колонії для вручення премії Сахарова в Страсбурзі.

      Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів. Припинити його політв'язень вирішив через погрози про насильницьке годування з боку росіян. 

      За що в Росії засудили Олега Сенцова? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ заручники Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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