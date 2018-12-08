"Имеет лучший вид, набирает вес": друг Сенцова рассказал о состоянии политзаключенного

Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, пока еще находится в медчасти тюрьмы.

Об этом рассказал товарищ украинского политзаключенного, российский режиссер Аскольд Куров в комментарии "Крым. Реалии".

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По-прежнему Сенцов остается в медсанчасти под наблюдением врачей, так как до сих пор непонятно, какие могут быть последствия такого длительного голодания для его здоровья,

– рассказал он.

Однако состояние политзаключенного уже намного лучшее, уверен его друг.

"Он имеет гораздо лучший вид, чем во время голодания. Сенцов выздоравливает, набирает вес", – отметил Куров.

Отметим, что на днях Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Йоханнес Хан призвал Россию отпустить Олега Сенцова из колонии для вручения премии Сахарова в Страсбурге.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней. Прекратить его политзаключенный решил из-за угроз насильственного кормления со стороны россиян.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.