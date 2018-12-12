Чем Сенцов запомнился во время Евромайдана и как противостоял России, когда та оккупировала Крым

Перед тем, как его задержали и арестовали российские правоохранители в начале 2014 года, Олег принимал активное участие в событиях Евромайдана, где показал себя хорошим организатором. Также режиссер изрядно помогал украинским военным, когда Россия начинала оккупировать Крым.

12 декабря во французском Страсбурге состоялось вручение премии имени Сахарова украинскому режиссеру и пленнику Кремля Олегу Сенцову. Награждение происходило в Европарламенте, который собственно и основал эту премию. Поскольку Россия так и не отпустила Сенцова на церемонию, вместо него награду получила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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Перед этим женщина выступила с речью. Вспомнила она и об общественной деятельности Олега Сенцова до событий конца 2013-го – начала 2014 года.

"В 2013 году Олег начал работу над своим вторым фильмом "Носорог". Длился кастинг, было найдено финансирование. Съемки планировались на конец года. Всю работу Олег остановил из-за событий на Майдане. Практически с первых дней он активно участвовал в тех событиях. Чуть позже присоединился к "Автомайданe" – активистов на авто, которые привозили еду, медикаменты и все необходимое на Майдан, блокировали дороги. Олега там называли офис-менеджером. Он отвечал за четкую работу "Автомайдана", координировал людей и направлял их туда, где они нужны в первую очередь", – отметила она.

По словам двоюродной сестры Сенцова, во время событий Евромайдана тот "показал себя хорошим организатором, которому верят люди".

"Тогда мы часто общались с Олегом, он нисколько не сомневался в победе активистов. Так и произошло. Олег вернулся в родной Крым. Но расслабиться не удалось. На полуострове появились "зеленые человечки", и Олег снова встал на сторону сопротивления. Когда российские военные, которых "там не было", заблокировали украинские военные части, Олег привозил украинцам, что не сдались, и их семьям продукты, лекарства и воду. Когда "зеленые человечки" позволили украинским военным покинуть Крым, Олег организовал их выезд на материковую часть Украины", – продолжила Наталья Каплан.

Как отметила она, в марте 2014 года Россия аплодировала Путину, восхваляя его за аннексию Крыма, однако Украина тогда считала погибших и пропавших без вести, а в Крыму начала свою работу репрессивная машина.

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В апреле 2014 года в аннексированном Крыму появилось подразделение борьбы с терроризмом. А если есть такой отдел, то непременно должны быть и террористы. В российских силовых органах до сих пор действует строгая система, которая дает указания сколько нужно поймать, чтобы заработать звездочки на погоны. Уже 10 мая ФСБшники пришли в квартиру Олега. Кроме него, дома была его 11-летняя дочь Алина. Обыски и задержания происходили на глазах у ребенка. Как доказательство причастности Сенцова к терроризму, у него изъяли железнодорожные билеты Симферополь – Киев и обратно (эта поездка планировалась для съемок фильма), и DVD-диски. Из его коллекции кино изъяли два классических фильма: "Обыкновенный фашизм" и "История третьего рейха в цвете". Этими дисками сотрудники ФСБ пытались доказать, что Олег придерживается фашистских и нацистских взглядов. ФСБ также записала Олега в украинскую организацию "Правый сектор",

– рассказала женщина.

Также она сообщила, что по этому же делу задержаны были еще три человека: историк Алексей Чирний, фотограф и юрист Геннадий Афанасьев, левый активист, участник экологического движения в Крыму, антифашист Александр Кольченко.

"В официальных документах указано, что его задержали 11 мая. На самом деле это произошло 10 мая. Целые сутки ФСБшники пытались выбить из него показания против украинской власти, против других людей. Когда Олег отказался, ему сказали – тогда мы сделаем тебя организатором террористической ячейки, и ты поедешь в колонию на 20 лет. Олег отказался, и именно такой срок он получил", – констатировала Наталья Каплан.

Напомним, недавно незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал из колонии в городе Лабытнанги письмо российским правозащитникам Татьяне и Николаю Щурам. В частности, он поблагодарил и рассказал о своем положении дел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

ОЛЕГ СЕНЦОВ В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ