"Шестерка аплодирует любой власти": пророческие "Номера" Сенцова увидели первые зрители Украины

Спектакль по мотивам пьесы украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова, увидели первые зрители в столичном центре Довженко. Представление "Номера" уже прозвали пророческим.

К слову, "Номера" пытались поставить в России уже после начала войны, однако ничего не получилось. "Номера" – это антиутопия, где описана жизнь небольшого общества, которое стало сначала творцом системы, а затем ее жертвой.

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Оно существует по четким, но абсолютно бессмысленным правилам. Имен у героев нет, все они – просто номера. "Мне кажется, это такой символ безымянности", – считает актер Виталий Ажнов.



Фото с допремьерного показа пьесы Сенцова "Номера"

А вот актриса Римма Зюбина играет шестерку: "Шестерка при любой власти устраивается очень классно, каждой власти аплодирует, каждому начальству носит пакетики конфет и коньячок. Шестерка это шестерка, и я знаю примеры – у меня их много".



"Номера" – это антиутопия

Перелом происходит тогда, когда часть "номеров" пытается побороть систему.

Это общество, которое не знает, что оно может быть свободным, и не знает, что делать со свободой, если получит эту свободу. Очень надеюсь, что многие увидят себя и это подтолкнет к размышлениям,

– сообщила актриса Анна Кузина.

Саму же пьесу уже назвали пророческой. Ведь с некоторыми номерами происходит то, что и с самим Олегом Сенцовым.



"Шестерка при любой власти устраивается очень классно", – актриса Зюбина

"Олег написал пьесу в 2011 году, задолго до своего заключения, а затем внес некоторые правки в 2014, когда был уже в Лефортово", – пояснила продюсер Анна Паленчук.



Олег Сенцов написал пьесу в 2011 году, в 2014-м лишь внес некоторые правки

Официальная премьера состоится уже седьмого декабря в столичном "Довженко-центре". Часть вырученных средств от спектакля пойдут на помощь семье Олега Сенцова и семьям других пленников.



Часть вырученных средств направят на помощь семье Сенцова и семьям других пленников

Вряд ли Олег увидит видео спектакля в колонии. Но каждый может поделиться с ним своими впечатлениями в письме.

ИНДЕКС: 629400

КУДА: Россия, Ямало-Ненецкий авт. округ, г. Лабытнанги, ул.Северная, 33, ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО

КОМУ: Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 г.р.