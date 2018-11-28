"Шістка аплодує кожній владі": пророчі "Номери" Сенцова побачили перші українські глядачі

Виставу за мотивами п'єси українського режисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова побачили перші глядачі у столичному центрі Довженка. "Номери" вже прозвали пророчою.

До слова, "Номери" намагались поставити у Росії вже після початку війни, проте нічого не вийшло. "Номери" – це антиутопія, де описано життя невеличкого суспільства, яке стало спочатку творцем системи, а потім її жертвою.

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Воно існує за чіткими, але абсолютно безглуздими правилами. Імен у героїв немає, всі вони – просто номери. "Мені здаєтсья, це такий символ безіменності", – вважає актор Віталій Ажнов.



Фото з допрем'єрного показу п'єси Сенцова "Номери"

А от акторка Римма Зюбіна грає шістку: "Шістка за будь-якої влади влаштовується дуже класно, кожній владі аплодує, кожному начальству носить пакетики цукерок і коньячок. Шістка це шістка, і я знаю приклади – у мене їх багато".



"Номери" – це антиутопія

Перелом стається тоді, коли частина "номерів" намагається побороти систему.

Це суспільство, яке не знає, що воно може бути вільним, і не знає, що робити зі свободою, якщо отримає цю свободу. Дуже сподіваюся, що багато людей побачать себе і це підштовхне до роздумів,

– повідомила акторка Ганна Кузіна.

Саму ж п'єсу вже назвали пророчою. Адже з деякими номерами відбувається те, що і з самим Олегом Сенцовим.



"Шістка за будь-якої влади влаштовується дуже класно", – акторка Зюбіна

"Олег написав п'єсу у 2011 році, задовго до свого ув'язнення, а потім вніс деякі правки у 2014, коли був вже в Лефортово", – пояснила продюсер Анна Паленчук.



Олег Сенцов написав п'єсу у 2011 році, у 2014 лише вніс деякі правки

Офіційна прем'єра відбудеться вже сьомого грудня у столичному "Довженко-центрі". Частину вторгованих від вистави коштів спрямують на допомогу родині Олега Сенцова та сім'ям інших бранців.



Частину вторгованих коштів спрямують на допомогу родині Сенцова та сім'ям інших бранців

Навряд чи Олег побачить відео спектаклю у колонії. Але кожен може поділитись з ним своїми враженнями у листі.

ІНДЕКС: 629400

КУДИ: Россия, Ямало-Ненецкий авт. округ, г. Лабытнанги, ул.Северная, 33, ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО

КОМУ: Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 г.р.