"Сенцов мав бути у Страсбурзі": у посольстві США відреагували на вручення премії політв'язню

У посольстві США відреагували на вручення премії Сахарова у Страсбурзі. Американські дипломати вважають, що режисер Олег Сенцов мав особисто прийняти у руки нагороду.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що у Страсбурзі сестра незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова Наталія Каплан отримала премію Європарламенту імені Андрія Сахарова "За свободу думки", якою був удостоєний її брат.

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Сьогодні Олег Сенцов повинен бути у Страсбурзі і отримувати нагороду за мужність і рішучість. Замість цього він незаконно знаходиться в російській тюремній камері,

– йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Дипломати зазначають, що Росія повинна звільнити усіх українських політв'язнів. Також вони вкотре висловили свою підтримку Сенцову.

"Ми стоїмо разом з Олегом сьогодні та кожен день", – наголосили у посольстві.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили у підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Український режисер припинив голодування 6 жовтня 2018 року. Його голодний протест протривав 145 днів.