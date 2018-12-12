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      "Сенцов должен быть в Страсбурге": реакция посольства США на вручение премии политзаключенному

      73 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      В посольстве США отреагировали на вручение премии Сахарова в Страсбурге. Американские дипломаты считают, что режиссер Олег Сенцов должен был лично принять в руки награду.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что в Страсбурге сестра незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан получила премию Европарламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которой был удостоен ее брат.

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      Сегодня Олег Сенцов должен быть в Страсбурге и получать награду за мужество и решительность. Вместо этого он незаконно находится в российской тюремной камере,
      – говорится в сообщении посольства США в Украине.

      Дипломаты отмечают, что Россия должна освободить всех украинских политзаключенных. Также они в очередной раз выразили свою поддержку Сенцову.

      "Мы стоим вместе с Олегом сегодня и каждый день", – подчеркнули в посольстве.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. Украинский режиссер прекратил голодовку 6 октября 2018 года. Его голодный протест продлился 145 дней.

      Теги: Новости Украины Новости политики Награды заложники Новости США Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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