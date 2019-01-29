Політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці, – Денісова

Стан здоров'я українського бранця Кремля Павла Гриба є надкритичним. Він потребує негайної операції на серці.

У результатах обстежень бранця лікарі діагностували цілу низку серйозних проблем, повідомляє українська омбудсвумен Людмила Денісова.

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Громадянин України Павло Гриб, який перебуває у російській катівні, – на межі життя і смерті. 20-річний політв'язень потребує негайної операції на серці, адже стан його здоров'я надкритичний,

– наголосила вона.

Уповноважена з прав людини в Україні додала, що бранця не забезпечують повноцінним медикаментозним лікуванням і це сприяє загостренню наявних хвороб. Також негативний вплив на стан здоров'я в'язня Кремля посилюють умови утримання, стресові ситуації та неповноцінне харчування.

Так, Денісова звернулась до низки європейських правозахисників із проханням посприяти наданню Грибу негайної медичної допомоги. Окрім цього, омбудсвумен звернулася до дипломатичних представників, які перебувають у Ростові-на-Дону та попрохала вжити усі можливі заходи для здійснення неупередженого та об’єктивного моніторингу дотримання прав і свобод політв'язня.

Хто такий Павло Гриб? Український політв'язень. Він зник у Білорусі в серпні 2017 року, у Гомелі його спіймали російські силовики.

У чому звинувачують Гриба? Українцю закидають підбурювання громадянки РФ Тетяни Єршової до вчинення теракту на шкільній лінійці у російському місті Сочі.

Як відбувалась спецоперації ФСБ, під час якої впіймали Гриба? Російські спецпризначенці виманили українця до Білорусі начебто завдяки Єршовій, з якою він мав зустрітися у Гомелі. Там його викрали і перевезли до Краснодарського краю, де й ув'язнили.