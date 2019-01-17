Как в России начали удерживать незаконно осужденного журналиста Сущенко

Условия содержания незаконно осужденного России украинского журналиста Роман Сущенко в последнее время несколько улучшились – ему даже удалось встретиться с родными, однако он практически находится в информационной изоляции.

Об этом рассказал защитник украинца Марк Фейгин, передает Укринформ .

Читайте также: В колонию к Роману Сущенко приехал правозащитник Фейгин: подробности

По его словам, украинский журналист наконец встретился с родными (с женой и дочерью), и это свидание было длительным.

"Сам факт того, что право на это удалось получить в течение двух месяцев, а также то, что Роману за этот период улучшили бытовые условия – он находится в безопасном месте, с приподнятой электрической розеткой – можно оценивать положительно. Как и то, что его регулярно посещают члены местной ОНК (Общественного наблюдательного комиссии – 24 канал), консул, родственники, защитники", – отметил Фейгин.

Также он добавил, что Сущенко сейчас практически находится в информационной изоляции – информацию получает лишь эпизодически, во время посещения, а прессу сейчас не получает вообще.

Напомним, ранее украинский омбудсвумен Людмила Денисова заявила, что Романа Сущенко перевели в карцер . По ее словам, его теперь заставляют просыпаться раньше всех и изымают постельное белье.



Впоследствии Марк Фейгин пояснил, что говорится на самом деле о ПКТ – помещении камерного типа, куда чаще всего помещают нарушителей режима. В колонии ему сказали, что это произошло "из-за соображений безопасности". Защитник также добавил, что такие камеры несколько в лучшую сторону отличаются от карцера в общем понимании.

Кто такой Роман Сущенко? Это украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.