Розвідка США з'ясувала плани Росії щодо України у 2019 році

У США проаналізували дані розвідки – там вважають розгортання повномасштабних воєнних дій на Донбасі у 2019 році малоймовірним. Однак Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.

Директор національної розвідки США Деніел Коутс вважає, що масштабний наступ з боку України або підтримуваних Росією сил є можливим в оперативному плані, йдеться на офіційному сайті очолюваного ним відомства.

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Однак, за його словами, такий сценарій є малоймовірним. Проте у розвідці США вважають, що Кремль не залишить своїх намірів.

Кремль прагнутиме підтримувати та, за можливості, збільшувати свій вплив на країни колишнього Радянського союзу, які, за його твердженнями, перебувають у сфері його впливу,

– наголосив Коутс.

Водночас директор американської розвідки додав, що Росія намагатиметься загострити ситуацію в Чорному та Азовському морях.

"Росія продовжить свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації України, намагаючись завадити зусиллям Києва інтегруватися в ЄС та зміцнити зв'язки з НАТО", – заявив він.

У розвідці США вважають, що про налаштованість Росії до ескалації свідчить її агресія в Керченській протоці у листопаді 2018 року – захоплення українських суден та ув'язнення моряків.