22:40
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космічні ідеї Росії. Легалізація чиновницької корупції
      Вєсті Кремля
      22:26, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшко на нових колесах. Мажорна Богословська
      Вєсті.UA
      20:31, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Розвідка США з'ясувала плани Росії щодо України у 2019 році

      1182 Читать новость на русском
      У розвідці США розповіли, чи почнуться на Донбасі повномасштабні бойові дії
      У розвідці США розповіли, чи почнуться на Донбасі повномасштабні бойові дії / Фото з відкритих джерел

      У США проаналізували дані розвідки – там вважають розгортання повномасштабних воєнних дій на Донбасі у 2019 році малоймовірним. Однак Росія продовжить дестабілізувати ситуацію в Україні, а також загострюватиме ситуацію в Чорному та Азовському морях.

      Директор національної розвідки США Деніел Коутс вважає, що масштабний наступ з боку України або підтримуваних Росією сил є можливим в оперативному плані, йдеться на офіційному сайті очолюваного ним відомства.

      Читайте також: У США попередили про серйозні втручання Росії в українські вибори: деталі

      Однак, за його словами, такий сценарій є малоймовірним. Проте у розвідці США вважають, що Кремль не залишить своїх намірів.

      Кремль прагнутиме підтримувати та, за можливості, збільшувати свій вплив на країни колишнього Радянського союзу, які, за його твердженнями, перебувають у сфері його впливу,
      – наголосив Коутс.

      Водночас директор американської розвідки додав, що Росія намагатиметься загострити ситуацію в Чорному та Азовському морях.

      "Росія продовжить свою військову, політичну та економічну кампанію дестабілізації України, намагаючись завадити зусиллям Києва інтегруватися в ЄС та зміцнити зв'язки з НАТО", – заявив він.

      У розвідці США вважають, що про налаштованість Росії до ескалації свідчить її агресія в Керченській протоці у листопаді 2018 року – захоплення українських суден та ув'язнення моряків. 

      що експерти говорять про наміри путіна щодо україни 
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 8632
      Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      сьогодні , 22:30 Головні новини 29 січня: Порошенко знову йде у президенти та закриття справи проти Холодницького
      42
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сьогодні , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 3609
      Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      сьогодні , 21:03 Нуб чи профі: чи зрозумієте ви геймера – тест
      471
      "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      сьогодні , 21:01 "Жити по-новому" спроба друга: які гучні обіцянки так і не виконав Порошенко
      839
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук