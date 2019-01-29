Разведка США выяснила планы России касательно Украины в 2019 году

В США проанализировали данные разведки – там считают развертывание полномасштабных военных действий на Донбассе в 2019 году маловероятным. Однако Россия продолжит дестабилизировать ситуацию в Украине, а также будет обострять ситуацию в Черном и Азовском морях.

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс считает, что масштабное наступление со стороны Украины или поддерживаемых Россией сил возможно в оперативном плане, говорится на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

Читайте также: В США предупредили о серьезных вмешательствах России в украинские выборы: детали

По его словам, такой сценарий маловероятен. Однако в разведке США считают, что Кремль не оставит своих намерений.

Кремль будет стремиться поддерживать и, по возможности, увеличивать свое влияние на страны бывшего Советского союза, которые, по его утверждениям, находятся в сфере его влияния,

– подчеркнул Коутс.

В то же время директор американской разведки добавил, что Россия попытается обострить ситуацию в Черном и Азовском морях.

"Россия продолжит свою военную, политическую и экономическую кампанию дестабилизации Украины, пытаясь помешать усилиям Киева интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО", – заявил он.

В разведке США считают, что о склонности России к эскалации свидетельствует ее агрессия в Керченском проливе в ноябре 2018 года – захват украинских судов и заключение моряков.

ЧТО ЭКСПЕРТЫ ГОВОРЯТ О НАМЕРЕНИЯХ ПУТИНА В ОТНОШЕНИИ УКРАИНЫ