Кремль разработал три сценария возврата Украины под влияние России, – глава разведки

Россия хочет вернуть Украину под свое влияние, и имеет три варианта действий, которые может использовать в 2019 году. Кремль будет пробовать вмешаться в президентские и парламентские выборы, а также может прибегнуть к открытой военной агрессии.

Сегодня перед всеми российскими спецслужбами стоит конкретная задача – "закрыть украинский вопрос" в 2019 году, рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью Укринформу.

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"Закрыть" значит вернуть Украину в орбиту влияния Российской Федерации. И сделать это настолько надежно, чтобы "никаких цветных революций" в Украине больше никогда не произошло", – отметил он.

Для этого в Кремле разработали три сценария развития событий. Первый – это реванш пророссийских сил на президентских или парламентских выборах.

В случае провала пророссийских или устраивающих Россию сил, на президентских выборах, будет применяться второй сценарий, а именно – внутренняя дестабилизация или так называемый "контролируемый хаос", чтобы заставить Украину силой принять условия, которые выдвигает Кремль,

– сказал Божок.

Третий сценарий, который рассматривает Москва, – это военная операция. В частности, если Кремлю не удастся применить первые два сценария, то он может начать открытую военную агрессию против Украины.

По данным разведки, вероятность реализации второго или третьего сценариев очень высока.

"Какие планы у Путина, не знает никто, кроме самого Путина. Главная задача Службы внешней разведки – не допустить какого-либо вмешательства РФ во внутриполитические процессы Украины", – подытожил Божок.

Как отмечал ранее экс-посол США и бывший заместитель генсека НАТО Александер Вершбоу, Россия может начать открытую агрессию против Украины, чтобы захватить Азовское море или прибрежные территории. Кроме того, она может использовать более запутанные формы агрессии – кибератаки, дезинформацию, разжигание сепаратизма, коррупции и другие средства создания нестабильности в Украине.