01:19
25 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гідна компанія для Януковича. Податок на фітнес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:54, 24 січня
      Вєсті.UA: Чим ризикує Зеленський. Судний день Януковича
      Вєсті.UA
      19:51, 24 січня
      Мільйони на вітер: хто у Дніпрі відмиває гроші, цинічно прикриваючись АТОвцями
      ЦРУ
      09:00, 23 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дитяче виховання – на вулиці і вдома
      Згадати все
      22:41, 22 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Кремль розробив три сценарії повернення України під вплив Росії, – глава розвідки

      768 Читать новость на русском
      Кремль хоче повернути Україну під свій вплив і придумав для цього три сценарії
      Кремль хоче повернути Україну під свій вплив і придумав для цього три сценарії / Фото з відкритих джерел

      Росія хоче повернути Україну під свій вплив, і має три варіанти дій, які може використати у 2019 році. Кремль буде пробувати втрутитися у президентські та парламентські виборах, а також може вдатися до відкритої військової агресії.

      Сьогодні перед усіма російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання – "закрити українське питання" у 2019 році, розповів голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

      Читайте також: Росія втричі посилила розвідку на Донбасі і може готуватися до масштабного наступу, – Наєв

      "Закрыть" означає повернути Україну в орбіту впливу Російської Федерації. І зробити це настільки надійно, щоб "никаких цветных революций" в Україні більше ніколи не відбулося", – зазначив він.

      Для цього у Кремлі розробили три сценарії розвитку подій. Перший – це реванш проросійських сил на президентських або парламентських виборах.

      У разі провалу проросійських або таких, що влаштовують Росію сил, на президентських виборах, буде застосовуватися другий сценарій, а саме – внутрішня дестабілізація чи так званий "контрольований хаос", щоб змусити Україну силою прийняти умови, які висуває Кремль,
      – сказав Божок.

      Третій сценарій, який розглядає Москва, – це військова операція. Зокрема, якщо Кремлю не вдасться застосувати перші два сценарії, то він може розпочати відкриту військову агресію проти України.

      За даними розвідки, ймовірність реалізації другого чи третього сценаріїв є дуже високою.

      "Які плани у Путіна, не знає ніхто, крім самого Путіна. Головне завдання Служби зовнішньої розвідки – не допустити будь-якого втручання РФ у внутрішньополітичні процеси України", – підсумував Божок.

      Як зазначав раніше екс-посол США та колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу, Росія може почати нову відкриту агресію проти України, аби захопити Азовське море або прибережні його території. Окрім того, вона може використати більш заплутані форми агресії – кібератаки, дезінформацію, розпалювання сепаратизму, корупцію та інші засобами створення нестабільності в Україні.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      24 січня , 23:00 Сумнівні рішення і брехня в деклараціях: хто першим вилетів із конкурсу до Антикорупційного суду
      Ірина Шиба 258
      Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі
      24 січня , 22:12 Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі
      1403
      Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      24 січня , 22:12 Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?
      Артем Овдієнко 1298
      ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      24 січня , 21:53 ПАРЄ: Росія затіяла хитру і вигідну гру
      Наталя Ромашова 1831
      Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      24 січня , 21:04 Найочікуваніші смартфони 2019 року – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 1227
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук