Кремль розробив три сценарії повернення України під вплив Росії, – глава розвідки

Росія хоче повернути Україну під свій вплив, і має три варіанти дій, які може використати у 2019 році. Кремль буде пробувати втрутитися у президентські та парламентські виборах, а також може вдатися до відкритої військової агресії.

Сьогодні перед усіма російськими спецслужбами стоїть конкретне завдання – "закрити українське питання" у 2019 році, розповів голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок в інтерв’ю Укрінформу.

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"Закрыть" означає повернути Україну в орбіту впливу Російської Федерації. І зробити це настільки надійно, щоб "никаких цветных революций" в Україні більше ніколи не відбулося", – зазначив він.

Для цього у Кремлі розробили три сценарії розвитку подій. Перший – це реванш проросійських сил на президентських або парламентських виборах.

У разі провалу проросійських або таких, що влаштовують Росію сил, на президентських виборах, буде застосовуватися другий сценарій, а саме – внутрішня дестабілізація чи так званий "контрольований хаос", щоб змусити Україну силою прийняти умови, які висуває Кремль,

– сказав Божок.

Третій сценарій, який розглядає Москва, – це військова операція. Зокрема, якщо Кремлю не вдасться застосувати перші два сценарії, то він може розпочати відкриту військову агресію проти України.

За даними розвідки, ймовірність реалізації другого чи третього сценаріїв є дуже високою.

"Які плани у Путіна, не знає ніхто, крім самого Путіна. Головне завдання Служби зовнішньої розвідки – не допустити будь-якого втручання РФ у внутрішньополітичні процеси України", – підсумував Божок.

Як зазначав раніше екс-посол США та колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу, Росія може почати нову відкриту агресію проти України, аби захопити Азовське море або прибережні його території. Окрім того, вона може використати більш заплутані форми агресії – кібератаки, дезінформацію, розпалювання сепаратизму, корупцію та інші засобами створення нестабільності в Україні.