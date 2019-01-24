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      Росія втричі посилила розвідку на Донбасі і може готуватися до масштабного наступу, – Наєв

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      Наєв заявив, що Росія може готувати повномасштабний наступ на Україну
      Наєв заявив, що Росія може готувати повномасштабний наступ на Україну / Фото з відкритих джерел

      Командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що Росія втричі посилила розвідку на Донбасі. З цього можна зробити висновок, що Росія готується до повномасштабного наступу на Україну.

      Як розповів Наєв у репортажі, опублікованому в журналі "Новое время", існує декілька індикаторів того, що Росія готує масштабний наступ на Україну.

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      По-перше, вони (Росія) збільшили кількість військ у зоні конфлікту. Наприклад, там, де було 8 тактичних батальйонів біля українсько-російського кордону, їх стало 12. І це тільки в моїй зоні відповідальності. Вони також суттєво збільшили кількість авіації, готової до дій з повітряних баз по той бік лінії фронту, біля Донецька,
      – розповів командувач ООС.

      Він додав, що завдяки перехопленню розмов вдалося з’ясувати, що на Донеччині а Луганщині активізувалися російські диверсійно-розвідувальні групи.

      Українські військові виявили особливий тип супутникового зв'язку. Його використовує старший офіцерський склад російської армії. За словами Наєва, присутність російських генералів доводить, що відбувається перегрупування військ, а це, швидше за все, є підготовкою до наступу.

      Розвідувальні потужності збільшилися втричі: більше ДРГ, більше груп перехоплення радіоперемовин, більше шпигунів. Так відбувається, як правило, напередодні наступу,
      – наголосив командувач ООС.

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      На його думку, ймовірність нападу російських військ почала зростати після листопадового інциденту в Керченській протоці, коли російські кораблі атакували українських судна, що законно прямували з Чорного моря в Азовське.

      Наєв вважає, що агресія Росії в Чорному морі є частиною її плану для того, щоб узяти під контроль ціле узбережжя Азовського моря та розширити зону присутності РФ у західному напрямку, через Маріуполь і до окупованого Криму.

      Теги: Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Війна Операція Об'єднаних сил Сергій Наєв
      Джерело: 24 Канал
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