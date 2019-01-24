Росія втричі посилила розвідку на Донбасі і може готуватися до масштабного наступу, – Наєв

Командувач Операції Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що Росія втричі посилила розвідку на Донбасі. З цього можна зробити висновок, що Росія готується до повномасштабного наступу на Україну.

Як розповів Наєв у репортажі, опублікованому в журналі "Новое время", існує декілька індикаторів того, що Росія готує масштабний наступ на Україну.

Читайте також: Чи почне Росія широкомасштабну війну проти України: відповідь експерта

По-перше, вони (Росія) збільшили кількість військ у зоні конфлікту. Наприклад, там, де було 8 тактичних батальйонів біля українсько-російського кордону, їх стало 12. І це тільки в моїй зоні відповідальності. Вони також суттєво збільшили кількість авіації, готової до дій з повітряних баз по той бік лінії фронту, біля Донецька,

– розповів командувач ООС.

Він додав, що завдяки перехопленню розмов вдалося з’ясувати, що на Донеччині а Луганщині активізувалися російські диверсійно-розвідувальні групи.

Українські військові виявили особливий тип супутникового зв'язку. Його використовує старший офіцерський склад російської армії. За словами Наєва, присутність російських генералів доводить, що відбувається перегрупування військ, а це, швидше за все, є підготовкою до наступу.

Розвідувальні потужності збільшилися втричі: більше ДРГ, більше груп перехоплення радіоперемовин, більше шпигунів. Так відбувається, як правило, напередодні наступу,

– наголосив командувач ООС.

Читайте також: Україна має бути готовою до нової атаки Росії в Азовському морі, – екс-посол США

На його думку, ймовірність нападу російських військ почала зростати після листопадового інциденту в Керченській протоці, коли російські кораблі атакували українських судна, що законно прямували з Чорного моря в Азовське.

Наєв вважає, що агресія Росії в Чорному морі є частиною її плану для того, щоб узяти під контроль ціле узбережжя Азовського моря та розширити зону присутності РФ у західному напрямку, через Маріуполь і до окупованого Криму.