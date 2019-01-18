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      Чи почне Росія широкомасштабну війну проти України: відповідь експерта

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      Чи почне Росія широкомасштабну війну проти України
      Чи почне Росія широкомасштабну війну проти України / 24 канал

      Володимир Путін розуміє, що повномасштабна війна – це кінець не тільки Україні та Росії, але й всій земній кулі, яка сам завдяки цивілізації наближається до якогось закінчення.

      Про це розповів виданню "Факти" один з творців РНБО й авторів Концепції національної безпеки і оборони Володимир Павлович Горбулін.

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      "Я взагалі не боюся широкомасштабної війни з Росією. Її не буде", – заявив один з творців РНБО. 

      Він (Путін, – 24 канал) їздить в автомобілі по БАМу, літає в винищувачі, ловить рибу на Байкалі, досі займається дзюдо. Він любить життя і любить себе. Тому в розмови про те, що чекає людство у 2100-2150 роках, навіть не вдаюся,
      – сказав Горбулін.

      Він пояснив, що війни з Росією не буде й через нашу транспортну газову систему.

      "Для чого всі ці "Північні потоки"? Якщо Путін почне з нами війну, цієї енергосистемі кінець, і вся Західна Європа залишиться без газу. У січні 2006 року лише на одну добу припинили подачу газу, і то який галас піднявся ", – додав експерт.

      Нагадаємо, раніше перший президент України Леонід Кравчук висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін навряд чи почне широкомасштабну війну проти України, адже розуміє, що не зможе втримати українців у покорі, які до останнього будуть боротися за свою свободу. Окрім того, на таку агресію РФ одразу відреагує Захід, який має значно потужніші сили та зброю, ніж Кремль. 

      Теги: Новини України Газ Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Володимир Путін Північний потік-2 Війна
      Джерело: 24 Канал
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