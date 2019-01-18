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      Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины: ответ эксперта

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      Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины
      Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины / 24 канал

      Владимир Путин понимает, что полномасштабная война – это конец не только Украине и России, но и всему земному шару, который сам благодаря цивилизации приближается к какому-то окончанию.

      Об этом рассказал изданию "Факты" один из создателей СНБО и авторов Концепции национальной безопасности и обороны Владимир Павлович Горбулин.

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      "Я вообще не боюсь широкомасштабной войны с Россией. Ее не будет", – заявил один из создателей СНБО.

      Он (Путин, – 24 канал) ездит в автомобиле по БАМу, летает в истребителе, ловит рыбу на Байкале, до сих пор занимается дзюдо. Он любит жизнь и любит себя. Поэтому к разговорам о том, что ждет человечество в 2100-2150 годах, даже не прибегаю,
      – сказал Горбулин.

      Он пояснил, что войны с Россией не будет и из-за нашей транспортной газовой системы.

      "Для чего все эти "Северные потоки"? Если Путин начнет с нами войну, этой энергосистеме конец, и вся Западная Европа останется без газа. В январе 2006 года лишь на сутки прекратили подачу газа, и то какой шум поднялся ", – добавил эксперт.

      Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил мнение, что лидер России Владимир Путин вряд ли начнет широкомасштабную войну против Украины, ведь понимает, что не сможет удержать украинцев в повиновении, которые до последнего будут бороться за свою свободу. Кроме того, на такую агрессию РФ сразу отреагирует Запад, у которого значительно более мощные силы и оружие, чем у Кремля.

      Теги: Газ Новости Украины Украина – Россия Война Северный поток-2 Владимир Путин Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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