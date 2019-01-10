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      Почему Путин не начнет масштабное наступление на Украину: объяснение Кравчука

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      Кравчук объяснил, почему Путин не начнет масштабную войну с Украиной
      Кравчук объяснил, почему Путин не начнет масштабную войну с Украиной / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин вряд ли начнет широкомасштабную войну против Украины, ведь понимает, что не сможет удержать украинцев в повиновении, которые до последнего будут бороться за свою свободу. Кроме того, на такую агрессию РФ сразу отреагирует Запад, имеет гораздо более мощные силы и оружие, чем Кремль.

      Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Фактам".

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      Они (Россия – 24 канал) аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, сойдут с ума и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить большую часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении,
      – отметил он.

      Экс президент подчеркнул, что если Путин захватит всю страну, то украинцы будут до последнего бороться за свою независимость. И глава Кремля это прекрасно понимает.

      "Поэтому Путину важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует. Реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН", – добавил Кравчук.

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      Кроме того, он вспомнил, что президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с Путиным, пока тот не вернет Украине незаконно захваченных на Азове моряков и корабли.

      Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки. Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Россия тратит на армию 60 миллиардов долларов в год. А НАТО – один триллион. Разные цифры и разные возможности,
      – подытожил Кравчук.

      Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия может добровольно отдать Крым Украине, поскольку не способна справиться с огромными затратами, необходимыми для его содержания.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Дональд Трамп Владимир Путин Леонид Кравчук
      Источник: 24 Канал
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