Чего ждать Украине от Путина в 2019 году: прогноз эксперта

В 2019 Российская Федерация продолжит оказывать давление на Украину. Она будет съедать наше государство кусками и таким образом выполнит поставленные задачи.

Об этом в интервью "Апостроф" рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

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По его словам, летом в России что-то щелкнуло и это означало окончательную победу глупости. Россияне 5, 10 или даже 17 лет занимались тем, что обманывали себя. В конце концов это им удалось.

"Нужно ожидать давления. Россия будет продолжать есть нас кусками. Она будет выполнять свои задачи. В России такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Нашу глупость видно, ведь мы не можем, а их видно, потому, когда они могут, то они делают такое, что уму не понятно", – сказал эксперт.

Он привел пример инцидента с украинскими кораблями в Азовском море, уточнив, что даже одиозный бывший главарь пророссийских боевиков Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) в тот же день отчитался в соцсети, что "РФ это дорого обойдется".

"Вот это и есть качество принятия решений в России. Однако это не значит, что они будут проигрывать постоянно. Москва будет пытаться съесть Украину, делая это глупо, однако, крови и проблем у украинцев от этого меньше не станет", – отметил Арестович.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.