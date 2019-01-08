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      Чого очікувати Україні від Путіна у 2019 році: прогноз експерта

      3810 Читать новость на русском
      Чого очікувати Україні від Путіна у 2019 році
      Чого очікувати Україні від Путіна у 2019 році / Фото з відкритих джерел

      У 2019 Російська Федерація продовжить чинити тиск на Україну. Вона з'їдатиме нашу державу шматками та у такий спосіб виконає свої поставлені завдання.

      Про це в інтерв'ю "Апостроф" розповів військовий експерт Олексій Арестович.

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      За його словами, влітку Росії щось клацнуло і це означало остаточну перемогу дурості. Росіяни 5, 10 або навіть 17 років займалися тим, що дурили себе. Зрештою це їм вдалося. 

      "Потрібно очікувати тиску. Росія буде продовжувати їсти нас шматками. Вона виконуватиме свої завдання. У Росії такі ж кадрові проблеми як і у нас, тільки їх дурість видно ще більше. Нашу дурість видно, адже ми не можемо, а їхню видно, бо, коли вони можуть, то вони роблять таке, що розуму не зрозуміло", – сказав експерт. 

      Він навів приклад інциденту з українськими кораблями в Азовському морі, уточнивши, що навіть одіозний колишній ватажок проросійських бойовиків Донеччини Ігор Гіркін (Стрєлков) в той же день відзвітував в соцмережі, що "РФ цей дорого обійдеться". 

      "Ось це і є якість прийняття рішень в Росії. Однак це не означає, що вони будуть програвати постійно. Москва намагатиметься з'їсти Україну, роблячи це нерозумно, однак, крові й проблем в українців від цього менше не стане", – наголосив Арестович.

      Що сталося в Азовському морі?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Володимир Путін Війна
      Джерело: 24 Канал
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