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      Как остановить агрессию Путина против Украины: в ООН назвали важные шаги

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      Как остановить агрессию Путина против Украины
      Как остановить агрессию Путина против Украины / EPA

      Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал действенные шаги, которые приблизят Украину к миру и остановят агрессию Российской Федерации. Нашей стране нужно укрепить международную коалицию для противостояния России, усилить санкции против РФ, а также укрепить обороноспособность, чтобы завершить войну на Донбассе и ускорить достижение мира в стране.

      Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

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      По его словам, коалиция в поддержку Украины уже фактически существует, но ее необходимо поддерживать и укреплять.

      Сколько бы не говорили, что Россия, мол, даже лучше чувствует себя под режимом санкций это свидетельствует лишь о том, что до сих пор не привлечены все ресурсы, которых еще очень много. Это и отключения от системы SWIFT, и персональные точечные санкции, замораживание счетов. Я думаю, что если бы сегодня заморозить в нескольких сотен людей, входящих в верхушки России, счета в США и ЕС, мы услышали совсем другой разговор,
      – сказал Ельченко.

      Он добавил, что нужно ужесточить визовый режим и ограничение передвижения россиян, для которых введены санкции.

      "В новом пакете американских санкций, который сейчас рассматривается, речь идет, в частности, о запрете рейсов "Аэрофлота" в США. Это уже конкретный шаг. Еще можно ужесточить визовый режим. Ибо легко сидеть в Москве и рассказывать о провокации Украины, а на выходные летать в Париж отовариваться или в Лондон. Если не смогут летать – останутся Таганрог и Воронеж. Ттам тоже есть магазины. Пусть попытаются там скупиться", – пояснил Ельченко.

      Напомним, в субботу, 29 декабря, на оккупированном Донбассе начался режим тишины. Накануне о нем договорилась подгруппа безопасности Трехсторонней контактной группы на видеоконференции. Однако в первый день новогоднего перемирия пророссийские боевики открыли огонь из гранатометов по позициям украинских бойцов у поселка Зализное на Горловском направлении.

       

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Санкции ООН
      Источник: 24 Канал
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