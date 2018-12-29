Оккупанты нарушили новогоднее перемирие на Донбассе в первый же день

В первый день новогоднего перемирия, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, пророссийские боевики 29 декабря открыли огонь из гранатометов по позициям украинских бойцов возле поселка Зализное на Горловском направлении.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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Ранее 24 канал сообщал, что в четверг, 27 декабря, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы на видеоконференции договорилась о введении режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе с 29 декабря. В субботу, 29 декабря, он официально начал действовать на оккупированных территориях.

Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, согласно договоренностям, достигнутым Трехсторонней контактной группой по введению Командованием Объединенных сил бессрочного режима "ТИШИНА" на всей линии боевого столкновения с российскими оккупационными войсками в течение текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Зализное, что на Горловском направлении,

– отметили в штабе.

В ведомстве добавили, что потерь среди украинских военных в течение 29 декабря нет.

В то же время, вчера, 28 декабря, оккупанты 11 раз нарушили режим прекращения огня и применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате вражеских обстрелов, один боец ВСУ получил ранения.

"По данным разведки, 28 декабря один оккупант был уничтожен и двое ранены", – говорится в сообщении.