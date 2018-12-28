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      Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненый боец

      32 Читати новину українською
      На Донбассе украинский военный получил ранения
      На Донбассе украинский военный получил ранения / Фото из открытых источников

      28 декабря российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.

      Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.

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      Российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями,
      – говорится в сообщении.

      В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новотошківське ао Болотное на Луганском, а также Гнутове, Славное, Тарамчук и Пески на Донецком направлении.

      Пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинских военных из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      В ответ на такие провокации оккупантов, украинские бойцы применяли дежурные огневые средства.

      "В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – добавили в штабе.

       

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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