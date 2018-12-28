Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: есть раненый боец
28 декабря российские оккупационные войска продолжали обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие обстрелов один боец ВСУ получил ранения.
Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook.
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Российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями,
– говорится в сообщении.
В частности, оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Новотошківське ао Болотное на Луганском, а также Гнутове, Славное, Тарамчук и Пески на Донецком направлении.
Пророссийские боевики вели прицельный огонь по украинских военных из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В ответ на такие провокации оккупантов, украинские бойцы применяли дежурные огневые средства.
"В течение текущих суток ранения получил один военнослужащий Объединенных сил", – добавили в штабе.