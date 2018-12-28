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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є поранений боєць

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      На Донбасі український військовий отримав поранення
      На Донбасі український військовий отримав поранення / Фото з відкритих джерел

      28 грудня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення.

      Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.

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      Російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами,
      – йдеться у повідомленні.

      Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новотошківське ат Болотне на Луганському, а також Гнутове, Славне, Тарамчук і Піски на Донецькому напрямку.

      Проросійські бойовики вели прицільний вогонь по українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      У відповідь на такі провокації окупантів, українські бійці застосовували чергові вогневі засоби.

      "Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", – додали у штабі.

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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