Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: є поранений боєць
28 грудня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення.
Про це йдеться у зведенні штабу ООС в Facebook.
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Російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема, окупанти обстріляли позиції ЗСУ в районах населених пунктів Новотошківське ат Болотне на Луганському, а також Гнутове, Славне, Тарамчук і Піски на Донецькому напрямку.
Проросійські бойовики вели прицільний вогонь по українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У відповідь на такі провокації окупантів, українські бійці застосовували чергові вогневі засоби.
"Протягом поточної доби поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", – додали у штабі.