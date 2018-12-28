Які потужні новинки отримала українська армія у 2018 році

Протягом 2018 року у військові сфері України відбулось чимало змін, в тому числі – позитивних.

В армії почалося наймаштабніше будівництво гуртожитків для солдат-контрактників. Мають побудувати помешкання для 23 тисяч військових.

Також змінився формат АТО на Операцію Об’єднаних Сил. У цей же час частина підрозділів перейшла на сучасне і значно смачніше харчування.

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Наші ВМС формально отримали два катери "Айленд", які тепер треба доставити в Україну. Також ми прийняли на озброєння декілька нових зразків і зокрема ракетний комплекс "Вільха". А також звільнили ряд невеликих населених пунктів.

Найприємніша новина з усіх особисто для мене полягає у тому, що цього року Міноборони купило більше тепловізорів, ніж будь-коли в історії нашого війська. А наступного року цей рекорд має бути побито ще раз. І наш фонд трішки допоміг першим особам армії ухвалити це надважливе рішення, і ми надзвичайно їм за нього вдячні.



ВМС формально отримали два катери "Айленд"



Ракетний комплекс "Вільха"

Щоб зрозуміти чому мене так радує цей факт, вам варто згадати ось цей ролик. Він називався армії потрібні очі. Ви могли його бачити у 2015 році. Його зробив наш фонд, щоб показати наскільки кричущою є потреба армії у засобах нічного та тепловізійного бачення.

Але минув час, і зусиллями Міноборони, західних партнерів і вас (так-так, саме вас) ця проблема буде скоро подолана. Наразі наш фонд за ваші гроші купив понад 900 тепловізорів. З яких 82 – у 2018 році.

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Ми взяли на себе повний цикл їх передачі і обслуговування для того, щоб вони були там, де найбільш потрібні і завжди в хорошому технічному стані.

І у мене є передчуття: якщо не у 2019, то у 2020 році ми купимо свій крайній тепловізор. Взагалі минулого року ми зібрали 18 мільйонів гривень і видали 477 тепловізорів бійцям на передовій. Крім того, ми передали 50 дизельних генераторів, 42 безпілотні літальні апарати, сотні артилерійських планшетів та багато іншого.

В нашому фонді працює 5 інструкторів, які за рік навчили понад 1000 артилеристів стрільбі з закритих позицій, а понад 400 саперів і 200 снайперів – їхній справі. Крім того, ми почали надавати обладнання і наші програми навчальним центрам та вищим військовим навчальним закладам для того, щоб ті могли навчати молодих офіцерів сучасній війні і можливостям сучасних технічних засобів. З проектів, якими я особисто пишаюся, стало те, що ми почали співпрацювати з музикантами і робити їм кліпи, щоб нагадати людям про війну через музику.



Переваги тепловізора над приладом нічного бачення

В середині ж фонду ми започаткували систему – аналітичний відділ, і уже презентували міністру оборони його перший звіт. По суті, ми стали першим в Україні абсолютно незалежним мілітарним аналітичним центром. Який фінансується не з грантових чи державних грошей, а на роботу якого виділяють цільове фінансування звичайні українці. І я підкреслю тут слово "цільове". Бо ми як і раніше не беремо ні копійки з пожертв на армію і окремо шукаємо гроші на статутну діяльність.

Ще цього року ми провели кілька гучних акцій, отримали нагороди і так далі. Але найголовніше – ми з вами точно врятували у 2018 році далеко не одне життя. І, мабуть, ще головніше – ми не втратили вашої довіри. Я думаю, що це без пафосу найкраще мірило нашої ефективності і наша найбільша нагорода.

2018 рік став для нас з вами п'ятим роком війни. І п'ятим роком нашої з вами допомоги армії. Це не було просто. Просто на війні не буває. Це було дуже сильно і зворушливо. Зрозуміти, що можливо ми живемо в не найбагатшій країні, але ми живемо в країні з людьми, яким не все одно.

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Для нас велика честь робити з вами одну справу і ми вдячні вам за довіру. А новий рік... Для нас не так важливо, що він принесе. Головне – щоб він нікого у нас не забрав.